粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Archway首輪暫收逾7000票 超額逾21倍

市場上新盤收票反應熱烈，其中恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE-Archway 將於周六(6日)進行首輪銷售，推售3張價單全數單位共318伙，恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，截至今日(4日)晚上8時，錄得逾7,000票，超額逾21倍。

ONE INNOVALE 擁有雙港鐵站優勢

林達民稱，ONE INNOVALE擁有雙港鐵站優勢，加上社區配套成熟，附近設多條巴士線、小巴線可到達港鐵粉嶺站或港鐵上水站，由港鐵粉嶺站出發到紅磡站只需約32分鐘；而由港鐵上水站經港鐵羅湖站，只需約6分鐘一站直達深圳；如到福田一帶的住戶，同樣在港鐵上水站已可選乘往落馬洲的列車，約12分鐘一站過境，創造「半小時生活圈」，因此在恒基所打造的商業步行街落成後，ONE INNOVALE將成為粉嶺北新發展區消閒生活圈核心住宅項目。

ONE INNOVALE位處粉嶺北馬適路8號，由5座住宅大樓組成，共提供約1,600伙。第1期ONE INNOVALE-Archway 設A、B兩座，涉603伙，單位實用面積由205至898方呎，包括開放式至三房戶型，預計入伙日期為明年3月31日，樓花期僅長約8個月。