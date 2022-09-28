粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Bellevue再加推60伙 折實平均呎價15098元 周日開賣155伙

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue昨日(27日)進行首輪銷售253伙，即日售出235伙，總成交金額錄逾11.7億元。發展商有見銷情理想，即晚「添食」加推83伙應市，再於今日(28日)加推第6號價單，共60伙，維持最高7%折扣優惠，折實售價由346.33萬元起，折實平均呎價15,098元，首度突破1.5萬元水平，較上張5號價單的14,880元，高約1.5%。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，連同昨日推出的5號價單，兩張價單折實平均呎價約14,972元。是次新加推的60伙市值逾3.3億元，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎228至501方呎。單位定價由372.4萬至754.1萬元，呎價介乎14,711元至18,427元。扣除最高7%折扣優惠後，單位折實售價由約346.33萬至701.31萬元，折實呎價介乎13,681元至17,137元。

最低售價為C座10樓單位12，實用面積228方呎，開放式間隔，折實售價346.33萬元，折實呎價15,190元。最低呎價為C座1樓單位18，實用面積477方呎，兩房一套間隔，折實售價652.58萬元，折實呎價13,681元。

周日進行最後一輪大型銷售

發展商同時上載項目次輪銷售安排，林達民稱，該盤將在周日(10月2日)進行最後一輪大型銷售，涉155伙，當中12伙以招標推售；另143伙以價單形式發售，涵蓋18伙開放式，78伙一房、39伙兩房，以及8伙三房，市值約7.8億元。