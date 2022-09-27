粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Bellevue首輪沽235伙 即晚添食83伙 最平333萬

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue今日(27日)進行首輪銷售253伙，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，即日售出231伙，佔以價單形式推售243伙約95%；同日有10伙特色戶招標發售，有4伙即日中標，單日合共沽出235伙，總成交金額錄逾11.7億元。發展商有見銷情理想，隨即加推第5號價單，涉83伙，維持最高7%折扣優惠，折實售價由約333.13萬元起，折實平均呎價約14,880元。

林達民指，新加推的單位實用面積介乎228至458方呎，定價由358.2萬至766.9萬元，呎價介乎15,197元至17,135元。扣除最高7%折扣優惠後，單位折實售價由約333.13萬至713.23萬元，折實呎價介乎約14,133元至15,936元。

最低售價為C座1樓單位12，開放式間隔，實用面積228方呎，折實售價約333.12萬元，折實呎價14,611元。最低呎價為C座1樓單位25，兩房間隔，實用面積386方呎，折實售價約545.54萬元，折實呎價約14,133元。

ONE INNOVALE-Bellevue位於粉嶺馬適路8號，由1座20層高住宅大樓組成，提供408伙，單位實用面積由200至892方呎，戶型涵蓋開放式至四房，當中一房佔約60%。項目設有1伙一房無改動示範單位，以C座10樓單位17為藍本搭建。樓盤預計關鍵日期為明年6月30日，樓花期長約9個月。