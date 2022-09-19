粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Bellevue加推50伙 折實最平410萬

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue收票反應不俗，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今日(19日)晚上6時半，暫錄約1,800票，以首兩張價單共143伙計，超額逾11倍。因應市場火熱需求，最新加推第3號價單，涉50伙，維持最高7%折扣優惠，折實售價由410.13萬元起。

今批單位折實平均呎價14,783元，較2號價單的14,613元高1.2%，與上周五(16日)推出的首張價單折實平均呎價14,398元相比，則高2.7%。ONE INNOVALE-Bellevue至今推出3張價單，合共193伙，折實平均呎價為14,565元。

林達民指，今批單位實用面積介乎228至446平方呎，價單定價由441萬至745.4萬元，呎價介乎14,471元至19,351元。扣除最高7%折扣後，單位折實售價由約410.13萬至693.22萬元，折實呎價介乎約13,458至17,996元。

最低售價為C座10樓17室，實用面積288方呎，折實售價410.13萬元，折實呎價約14,241元。最低呎價為C座2樓20室，實用面積446方呎，折實售價600.2萬元，折實呎價約13,458元。

ONE INNOVALE-Bellevue位於粉嶺馬適路8號，由1座20層高住宅大樓組成，提供408伙，單位實用面積由200至892方呎，戶型涵蓋開放式至四房，當中一房佔約60%。項目設有1伙一房無改動示範單位，以C座10樓單位17為藍本搭建。樓盤預計關鍵日期為明年6月30日，樓花期長約9個月。