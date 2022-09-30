粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Bellevue次輪暫收2800票 恒地第四季擬推4盤應市

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue將於周日(10月2日)開售155伙，當中12伙以招標推售；另143伙以價單形式發售。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今日下午2時，項目暫錄約2,800票，超額認購逾18倍。

項目設淨化消毒門廊及智能滅菌電梯兩大專利

林達民稱，整個ONE INNOVALE系列項目每伙單位皆設有「淨化消毒門廊」設計，將光觸媒空氣淨化機隱藏於天花，為玄關打造成一道隱影的防菌消毒屏障。

此外，奧雅納院士，董事|東亞地區氣候與可持續發展負責人鄭世有博士指，ONE INNOVALE另設有「智能滅菌電梯」，能實時監測電梯內空氣質素，可以自動調節淨化效能及增強通風，即時減少空氣污染物濃度及殺滅細菌病毒。

恒地第四季部署推售 4 盤

即將踏入第四季，林達民透露，集團有機會推售ONE INNOVALE第3期、紅磡必嘉坊第2期、啟德沐泰街8號，以及由香港小輪(050)與市建局合作發展、恒地負責銷售的深水埗映岸。

ONE INNOVALE-Bellevue位於粉嶺馬適路8號，由1座20層高住宅大樓組成，提供408伙，單位實用面積由200至892方呎，戶型涵蓋開放式至四房，當中一房佔約60%。項目設有1伙一房無改動示範單位，以C座10樓單位17為藍本搭建。樓盤預計關鍵日期為明年6月30日，樓花期長約9個月。