粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Cabanna首推113伙 最平276萬起 折實均呎1.4萬

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna今日(21日)公布首張價單，涉113伙，成為《施政報告》後首個開價全新盤。以60天付款辦法提供最高7%折扣優惠計，折實售價由276.3萬元起，是繼去年9月上水新盤尚宜入場價242.88萬元後，最平入場價新盤。整批折實平均呎價14,088元，亦低於項目前兩期首批單位價錢。

資料顯示，項目第2期ONE INNOVALE-Bellevue9月中推出的首批折實平均呎價14,398元，以及項目第一期ONE INNOVALE-Archway7月底推出的首批單位均價14,168元，相比之下，ONE INNOVALE-Cabanna首批較上述兩期分別低約2.2%及0.6%。

林達民：開價屬「相當忍讓價」 明日開始收票

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，形容首批為「相當忍讓價」，屬起步價，希望引起市場關注，林達民指，明日(22日)開始接受認購登記，同步開放示範單位予公眾參觀，下周公布首輪銷售安排，最快月內開售。

首批一房佔 69 伙最多

首批113伙全屬標準分層單位，以定價計市值約5.7億元。單位實用面積介乎186至683方呎，包括13伙開放式、69伙一房、26伙兩房，以及5伙三房。定價由297.1萬至1,012.7萬元，呎價介乎14,438元至16,559元。扣除最高7%折扣優惠後，折實售價由276.3萬元至941.8萬元，折實呎價介乎13,428元至15,400元。

最低售價為E座1樓單位5，實用面積186方呎，開放式間隔，折實售價276.3萬元，呎價14,855元。最低呎價E座1樓單位17，實用面積317方呎，一房連衣帽間間隔，折實售價425.7萬元，呎價13,428元。

ONE INNOVALE-Cabanna位於馬適路8號，由D座及E座、樓高15層的住宅大廈組成，單位實用面積介乎158至1,054方呎，戶型涵蓋開放式至四房；而今期未有提供住宅車位。項目預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期長約8個月。