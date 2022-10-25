粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Cabanna加推57伙 331萬入場 周六首輪開賣118伙

一手市場轉趨熱鬧，恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna自上周六(22日)起收票，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今日(25日)晚上6時，累收逾700票，以首張價單113伙計，超額認購逾5倍。為回應準買家的熱切需求，最新加推第2號價單，涉57伙，扣除最高7%折扣優惠後，折實售價由331.08萬元起，折實平均呎價14,208元，與上周五(21日)推出的首張價單折實平均呎價14,088元，高0.9%，提價幅度未算進取。

入場單位屬 224 方呎開放式戶

林達民指，新加推的57伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積介乎224至683方呎。價單定價由356萬至1,006.9萬元，呎價介乎14,406元至16,634元。折實售價則由331.08萬至936.42萬元，折實呎價介乎13,398元至15,470元。

最低售價為E座1樓單位10，實用面積224方呎，開放式間隔，折實售價331.08萬元，呎價14,780元。最低呎價為E座1樓單位3，實用面積672方呎，三房一套連儲物室間隔，折實售價900.33萬元，呎價13,398元。

5 伙花園特色單位招標發售

發展商同時上載項目銷售安排，林達民稱，將於本周六(29日)首輪開售118伙，其中113伙以價單形式推售，定價計市值約5.86億元，包括31伙開放式、44伙一房、26伙兩房，以及12伙三房一套連儲物室，最低售價為E座1樓單位5，實用面積186方呎，開放式間隔，折實售價276.3萬元，呎價14,855元。至於餘下5伙以招標形式推售，全屬地下花園特色單位。

ONE INNOVALE-Cabanna位於馬適路8號，由D座及E座、樓高15層的住宅大廈組成，單位實用面積介乎158至1,054方呎，戶型涵蓋開放式至四房；而今期未有提供住宅車位。項目設有三房示範單位，預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期長約8個月。