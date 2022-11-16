粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Cabanna明日次輪開售113伙 兩房及三房戶滿足家庭客

ONE INNOVALE-Cabanna 三房戶折實呎價低至 13648 元起

他稱，從單位内的「淨化消毒門廊」、時尚實用的嵌入式衣櫃及收納得宜的「聰明空間」，到公共地方如約3.6萬方呎的會所、達6萬方呎的Park Innovale園景，以及完善的衛生設施，無論是小家庭以及大家庭，ONE INNOVALE都絕對是他們的理想居停，加上日趨成熟的北部都會區藍圖及鐵路網發展，完全適合有小朋友的家庭。

林達民指，今期ONE INNOVALE-Cabanna提供565伙，實用面積介乎158至1,054方呎，單位間隔多元化，提供多種戶型選擇，而即將於明天作次輪推售的單位中，除了主打的一房連衣帽間的單位，亦設少量兩房連衣帽間及三房一套連儲物室，實用面積介乎436至683方呎；而三房一套連儲物室的折實呎價更低至13,648元起，相信可滿足到有小朋友或計劃有小朋友的準買家家庭。

第3期ONE INNOVALE-Cabanna由D座及E座、樓高15層的住宅大廈組成，單位實用面積介乎158至1,054方呎，戶型涵蓋開放式至四房；而今期未有提供住宅車位，預計關鍵日期為2023年6月30日。