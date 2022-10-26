粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Cabanna首輪暫錄超過1000票 超額認購逾7.8倍

新界區新盤市場反應理想，恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna將於本周六(29日)首輪開售118伙，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今日(26日)晚上8時，累收超過1,000票，以價單形式推售113伙計，超額認購逾7.8倍。

該盤價單推售的113伙，包括31伙開放式、44伙一房、26伙兩房，以及12伙三房一套連儲物室，最低售價為E座1樓單位5，實用面積186方呎，開放式間隔，折實售價276.3萬元，呎價14,855元。至於餘下5伙以招標形式推售，全屬地下花園特色單位。

林達民今日介紹項目1伙頂層特色戶，為E座17樓單位1，屬四房雙套連工作間，實用面積1,054方呎(包括38方呎露台及工作平台)，擁有53方呎私人平台，以及961方呎私人天台。寬敞的客飯廳布局寬敞方正，3.95米層與層之間的高度，配上落地玻璃大大提高採光度，成就大宅所獨有的空間感。單位配有韓國品牌LG Styler衣物護理機，用戶外出後可即時清潔消毒衣物。廚房屬梗廚設計，配備國際品牌Miele的蒸焗爐及食物保溫櫃，更特設酒櫃。另外，住客可經由客飯廳走到私人平台走上天台，天台已附設燒烤爐。

ONE INNOVALE-Cabanna位於馬適路8號，由D座及E座、樓高15層的住宅大廈組成，單位實用面積介乎158至1,054方呎，戶型涵蓋開放式至四房；而今期未有提供住宅車位。項目設有三房示範單位，預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期長約8個月。