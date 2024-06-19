上車客持續趁平入市。中原地產粉嶺碧湖花園分行經理蔡天賜表示，近期入市氣氛持續正面，粉嶺上車盤御皇庭本月暫錄2宗買賣成交，屋苑最新錄1座中層A室易手，單位建築面積508方呎，實用面積372方呎，採兩房間隔，最初開價約478萬元，日前議價後以418萬元易手，累積減價60萬元或減幅約逾12%，平均實用呎價11,237元。據了解，新買家為用家，認為上述單位價錢合理而入市，原業主則於2012年以約251萬元購入物業，持貨約12年，是次沽出單位帳面獲利約167萬元，單位升值約66.5%。
即睇粉嶺御皇庭放盤(HOUSE730)
粉嶺御皇庭兩房418萬沽 用家接貨 原業主12年賺167萬｜二手樓成交
上車客持續趁平入市。中原地產粉嶺碧湖花園分行經理蔡天賜表示，近期入市氣氛持續正面，粉嶺上車盤御皇庭本月暫錄2宗買賣成交，屋苑最新錄1座中層A室易手，單位建築面積508方呎，實用面積372方呎，採兩房間隔，最初開價約478萬元，日前議價後以418萬元易手，累積減價60萬元或減幅約逾12%，平均實用呎價11,237元。據了解，新買家為用家，認為上述單位價錢合理而入市，原業主則於2012年以約251萬元購入物業，持貨約12年，是次沽出單位帳面獲利約167萬元，單位升值約66.5%。