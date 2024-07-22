粉嶺上車屋苑牽晴間最新錄理想獲利成交個案。中原地產粉嶺碧湖花園分行經理蔡天賜表示，上水粉嶺區本月暫錄約40宗二手買賣成交，其中牽晴間佔約2宗，最新錄得成交單位為2座中層H室，建築面積544方呎，實用面積393方呎，採兩房間隔，開價約500萬元放盤，經議價後以463.8萬元沽出，實用平均呎價11,802元。據了解，新買家為上車客，見單位間隔合用及價錢吸引而入市，原業主則於2010年以約168萬元購入上址，持貨約14年，現轉手帳面獲利約295.8萬元，期內賺幅約近1.8倍。
即睇粉嶺牽晴間放盤(HOUSE730)
粉嶺牽晴間兩房 上車客463.8萬承接 上手14年賺近三球｜二手樓成交
粉嶺上車屋苑牽晴間最新錄理想獲利成交個案。中原地產粉嶺碧湖花園分行經理蔡天賜表示，上水粉嶺區本月暫錄約40宗二手買賣成交，其中牽晴間佔約2宗，最新錄得成交單位為2座中層H室，建築面積544方呎，實用面積393方呎，採兩房間隔，開價約500萬元放盤，經議價後以463.8萬元沽出，實用平均呎價11,802元。據了解，新買家為上車客，見單位間隔合用及價錢吸引而入市，原業主則於2010年以約168萬元購入上址，持貨約14年，現轉手帳面獲利約295.8萬元，期內賺幅約近1.8倍。