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地產
2022-10-31 18:28:28

粉嶺碧湖花園兩房減價13% 租客尋覓三年成功上車

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粉嶺碧湖花園兩房減價13% 租客尋覓三年成功上車

粉嶺碧湖花園兩房減價13% 租客尋覓三年成功上車

粉嶺區低水屋苑受上車客歡迎，世紀21奇豐物業區域經理陳偉康表示，碧湖花園6座高層H室，實用面積約400方呎，兩房間隔，座向西南，望內園景。單位於9月初放售，叫價498萬元，近期調整叫價至450萬元，獲買家洽購，即場再減17萬元，終以433萬元成交，放盤近兩個月累減65萬元或約13%，呎價約10,825元。

陳偉康透露，新買家為區內租客，尋覓近3年遇心儀單位，終成功上車。參考銀行對單位網上估價為531萬元，現成交價較估價低98萬元或約18.5%。原業主於20175月以408萬元購入單位，持貨5年多至今沽售，帳面僅賺25萬元或約6.1%

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綠悠軒三房640萬易手

中原地產市務經理黃毓文指，同區綠悠軒3座低層F室，實用面積約612方呎，三房連套房間隔。放盤時開價約675萬元，最終以640萬元沽出，累減35萬元或約5.2%，呎價約10,458元。

黃毓文稱，新買家為用家，見單位價錢合理，即還價購入單位自用。參考銀行對單位網上估價為669萬元，現成交價較估價低29萬元或約4.3%。據了解，原業主於2007年以183萬元購入單位，持貨約15年，是次沽出單位獲利457萬元或約2.5倍離場。

黃毓文補充，粉嶺上水區10月共錄約36宗二手成交，對比上月錄約43宗跌約16%，其中綠悠軒本月錄約3宗成交。

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