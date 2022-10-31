粉嶺碧湖花園兩房減價13% 租客尋覓三年成功上車

粉嶺區低水屋苑受上車客歡迎，世紀21奇豐物業區域經理陳偉康表示，碧湖花園6座高層H室，實用面積約400方呎，兩房間隔，座向西南，望內園景。單位於9月初放售，叫價498萬元，近期調整叫價至450萬元，獲買家洽購，即場再減17萬元，終以433萬元成交，放盤近兩個月累減65萬元或約13%，呎價約10,825元。

陳偉康透露，新買家為區內租客，尋覓近3年遇心儀單位，終成功上車。參考銀行對單位網上估價為531萬元，現成交價較估價低98萬元或約18.5%。原業主於2017年5月以408萬元購入單位，持貨5年多至今沽售，帳面僅賺25萬元或約6.1%。