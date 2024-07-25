二手樓價低迷，業主為沽貨套現，選擇大幅減價蝕讓。中原地產粉嶺名都分行區域營業董事陳國輝表示，粉嶺上水區本月暫錄約46宗二手成交，其中粉嶺逸峯本月暫錄約3宗，分行新近錄5座中層A室易手，單位建築面積830方呎，實用面積616方呎，採三房連套房間隔。單位最初放盤開價約728萬元，日前獲用家洽購，議價後累減68萬元，以660萬元成交，平均實用呎價10,714元。據了解，原業主於2020年以840萬元購入單位，持貨約4年，現轉售帳面貶值180萬元，單位蝕幅約21.4%；若計及使費，料實際損手約逾210萬元。
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粉嶺逸峯三房業主止蝕沽貨 4年貶值180萬｜二手蝕讓
二手樓價低迷，業主為沽貨套現，選擇大幅減價蝕讓。中原地產粉嶺名都分行區域營業董事陳國輝表示，粉嶺上水區本月暫錄約46宗二手成交，其中粉嶺逸峯本月暫錄約3宗，分行新近錄5座中層A室易手，單位建築面積830方呎，實用面積616方呎，採三房連套房間隔。單位最初放盤開價約728萬元，日前獲用家洽購，議價後累減68萬元，以660萬元成交，平均實用呎價10,714元。據了解，原業主於2020年以840萬元購入單位，持貨約4年，現轉售帳面貶值180萬元，單位蝕幅約21.4%；若計及使費，料實際損手約逾210萬元。