紀惠湯文亮出售信德中心全層傳交易告吹 原可大賺3.3億｜工商舖

上述物業為信德中心西翼35樓全層寫字樓，建築面積約22,111方呎，以現狀連同現有租約出售，去年放盤意向價逾6.6億元，呎價約30,000元，當時放售一事引起市場關注，湯文亮隨後在社交媒體發文，以「有買有賣，才是做生意」為題回應。最終該物業在今年7月以4.4億元售出，較最初叫價低2.2億元或約33.3%。

「今早開例會時，同事話今朝好唔得閒，不少代理問我們賣樓，而且仲係全層高層，冇遮檔海景，究竟堅定流，亦有口臭有問是否被銀行call loan。我話做投資者難，仲出名投資者仲難，如果賣樓，就會問係咪頂唔順，是否被銀行call loan，如果唔賣，就會話我們囤積居奇，令到樓價上升，市民生活叫苦，其實，我賣樓的目的是希望做一個好價，令到其他業主不用賤價賣樓，或者可以令樓價只跌回升，一買一賣，賺了5億元，收了20年租，我話賺夠了賣樓都可以，老闆都冇意見，點解冇人恭喜。」