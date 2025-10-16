紀惠湯文亮出售信德中心全層傳交易告吹 原可大賺3.3億｜工商舖

由湯文亮任行政總裁的紀惠集團，原於今年7月以4.4億元售出上環信德中心西翼35樓全層寫字樓，帳面原本可大幅獲利約3.3億元；惟市場突然傳出交易告吹，物業已重新由紀惠集團持有。
上述物業為信德中心西翼35樓全層寫字樓，建築面積約22,111方呎，以現狀連同現有租約出售，去年放盤意向價逾6.6億元，呎價約30,000元，當時放售一事引起市場關注，湯文亮隨後在社交媒體發文，以「有買有賣，才是做生意」為題回應。最終該物業在今年7月以4.4億元售出，較最初叫價低2.2億元或約33.3%。
湯文亮在其facebook表示：
「今早去茶餐廳，有客人話，傳聞我出售一層高層信德中心，大約2萬2呎，點解要賣，就算要算要賣，點解唔賣低層，咁高層都要賣。老闆話客人真多事，不過都想我回答，我話做生意，梗係有買有賣，只買不賣或者只賣不買，就唔係做生意，今日所賣的樓層，雖然35樓咁高，但仍然是我們持有的最低樓層，2004年，我們以1.1億買入，今日打算以6.6億賣出，已經賺好多錢，不能太苛求，今日有很多人問我點解賣樓，或者話我唔應該賣，當日買樓的時候，亦有很多人叫我唔好買，話香港啲樓唔值錢，最後當然不再提。」
「今早開例會時，同事話今朝好唔得閒，不少代理問我們賣樓，而且仲係全層高層，冇遮檔海景，究竟堅定流，亦有口臭有問是否被銀行call loan。我話做投資者難，仲出名投資者仲難，如果賣樓，就會問係咪頂唔順，是否被銀行call loan，如果唔賣，就會話我們囤積居奇，令到樓價上升，市民生活叫苦，其實，我賣樓的目的是希望做一個好價，令到其他業主不用賤價賣樓，或者可以令樓價只跌回升，一買一賣，賺了5億元，收了20年租，我話賺夠了賣樓都可以，老闆都冇意見，點解冇人恭喜。」
04年買入價1.1億
資料顯示，紀惠集團或相關人士於2004年以約1.1億元購入上述物業，即帳面獲利3.3億元或約3倍。不過現在傳出交易未能完成，據業內人士推測，可能涉及買方融資困難或條款未能傾妥，導致交易告吹。