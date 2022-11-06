紅磡新盤｜必嘉坊．迎匯兩日收210票 設日式度假旅舍供住戶「Playcation」

恒基地產(012)紅磡必嘉坊第2期必嘉坊．迎匯上周四(3日)公布首張價單，涉56伙，扣除最高10%折扣優惠後，折實售價由458.82萬元起，折實平均呎價21,238元。項目昨日(5日)起開始收票，市場消息指，截至今日(6日)晚上7時，暫收約210票，以首批單位計，超額認購逾2.7倍。

必嘉坊．迎匯會所以「共享」概念打造

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，必嘉坊．迎匯的會所以「共享」概念打造，供必嘉坊的三期住戶享用，面積超過2.2萬方呎，提供近40項會所設施，當中的「日式度假旅舍」是專為喜歡到日本旅行的人士而打造的特別體驗空間。雖然世界各地的通關措施逐步放寬，但仍有不少朋友未必會在短時間内出國旅行，又或者未必選擇首站去日本的住戶，可在會所細味到集團為住戶帶來非一般視覺上的「和風」體驗，而是感觀的「旅程」。設計師除了在視覺上運用了塌塌米、格子屏風、和紙燈飾等日式元素外，在嗅覺上也採用了帶有「和風」物料。

他指，旅舍分為客廰、開放式廚房、日式部屋及日式風呂的不同空間，除了與家人享受悠閒的日式假期外，亦可與三五知己在假日來一場「Playcation」，盡情歡聚；場地更適合日後如舉辦料理教室或日本文化等活動。

必嘉坊可建總樓面面積超過100萬方呎，將分三期發展，涉及9座住宅大樓，合共提供約2,800伙。必嘉坊．迎匯位處黃埔街33號，提供280伙，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色戶。單位實用面積介乎192至514方呎。項目不設車位，預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期長約26個月。