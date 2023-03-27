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2023-03-27 21:16:18

紅磡新盤｜必嘉坊．迎匯再加推 折實價512萬起 周五開售84伙

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紅磡新盤｜必嘉坊．迎匯再加推 折實價512萬起 周五開售84伙

紅磡新盤｜必嘉坊．迎匯再加推 折實價512萬起 周五開售84伙

恒基地產(012)紅磡BAKER CIRCLE ONE的第二期必嘉坊．迎匯(BAKER CIRCLEEUSTON)上周四(23日)以減價近一成加推第2號價單56伙後，今日(27)加推第3號價單，涉28伙，全屬一房單位。維持最高10%折扣優惠計算，折實售價512.82萬元起，折實平均呎價19,888元，較上張價單19,218元，高約3.5%。同時公布最新銷售安排，將於本周五(31)開賣84伙。

暫收超過400 超額認購3.7

今批28伙實用面積介乎270374方呎，定價由569.8萬至873.9萬元，呎價介乎21,10423,366元；折實售價則由512.82萬至786.51萬，折實呎價介乎18,993元至21,029元。最低售價及最低呎價均為6H室，實用面積270方呎，一房間隔。

該盤將於本周五進行新一輪銷售84伙，包括15伙開放式及69伙一房，實用面積介乎214374方呎，折實售價399.78萬元起，折實呎價由17,908元起。據了解，項目截至今晚8時，錄得超過400票，超額認購約3.7倍。

紅磡新盤｜必嘉坊．迎匯再加推 折實價512萬起 周五開售84伙

必嘉坊．迎匯將於本周五進行新一輪銷售84伙，圖為恒基物業代理營業(一)部總經理林達民。

必嘉坊．迎匯位處黃埔街33號，提供280，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色戶。單位實用面積介乎192至514方呎。項目不設車位，預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期長約22個月。

即睇紅磡新盤必嘉坊．迎匯最新資訊 (House730)

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