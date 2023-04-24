紅磡新盤｜必嘉坊．迎匯加推28伙 449萬入場 折實均呎20368元

受惠於浪接浪市場利好消息，樓市氣氛明顯好轉，市區新盤積極推貨應市。恒基地產(012)紅磡BAKER CIRCLE ONE第二期必嘉坊．迎匯(BAKER CIRCLE．EUSTON)今日(24日)加推第5號價單，涉及28伙，維持最高10%折扣優惠，折實售價由449.8萬元起，折實平均呎價重上2萬元水平，至20,368元。發展商同時公布項目最新銷售安排，將於本周五(28日)推售28伙。

入場屬 214 方呎開放式戶

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，今批單位包括2伙開放式、24伙一房及2伙三房一套，實用面積介乎214至508方呎。價單定價由499.8萬至1,253.8萬元，呎價介乎21,347元至24,753元。單位折實售價則由449.82萬至1,128.42萬元，折實呎價介乎19,212元至22,278元。

入場單位為27樓L室，實用面積214方呎，開放式間隔，折實售價449.82萬元，呎價21,020元。最低呎價為6樓D室，實用面積274方呎，一房間隔，折實售價526.4萬元，呎價19,212元。林達民補充，必嘉坊．迎匯及必嘉坊．曦匯於本月合共售出47伙。

必嘉坊．迎匯位處黃埔街33號，提供280伙，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色戶。單位實用面積介乎192至514方呎。項目不設車位，預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期長約21個月。

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