紅磡新盤｜必嘉坊．迎匯加推56伙 折實價399萬入場 較首批低10%

一手市況轉旺，發展商推盤意欲強烈，有市區新盤即加推單位應市。恒基地產(012)紅磡必嘉坊．迎滙今日加推第2號號價，涉56伙，維持最高10%折扣優惠計算，折實售價399.78萬元起，折實平均呎價19,218元，與去年11月推出的首批56伙折實平均呎價21,238元相比，低出接近10%。

今批單位實用面積介乎214至374方呎，戶型涵蓋開放式及一房。價單定價由444.2萬至841萬元，呎價介乎19,898元至22,487元。單位折實售價則由399.78萬至756.9萬元，折實呎價介乎17,908至20,238元。

最低售價單位為6樓L室，實用面積214方呎，開放式間隔，折實售價399.78萬元，呎價18,681元；最低呎價單位為6樓N室，實用面積324方呎，一房間隔，折實售價580.23萬元，呎價17,908元。