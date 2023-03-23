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2023-03-23 18:45:58

紅磡新盤｜必嘉坊．迎匯加推56伙 折實價399萬入場 較首批低10%

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紅磡新盤｜必嘉坊．迎匯加推56伙 折實價399萬入場 較首批低10%

紅磡新盤｜必嘉坊．迎匯加推56伙 折實價399萬入場 較首批低10%

一手市況轉旺，發展商推盤意欲強烈，有市區新盤即加推單位應市。恒基地產(012)紅磡必嘉坊．迎滙今日加推第2號號價，涉56伙，維持最高10%折扣優惠計算，折實售價399.78萬元起，折實平均呎價19,218元，與去年11月推出的首批56伙折實平均呎價21,238元相比，低出接近10%

今批單位實用面積介乎214374方呎，戶型涵蓋開放式及一房。價單定價由444.2萬至841萬元，呎價介乎19,898元至22,487元。單位折實售價則由399.78萬至756.9萬元，折實呎價介乎17,90820,238元。

最低售價單位為6L室，實用面積214方呎，開放式間隔，折實售價399.78萬元，呎價18,681元；最低呎價單位為6N室，實用面積324方呎，一房間隔，折實售價580.23萬元，呎價17,908元。

紅磡新盤｜必嘉坊．迎匯加推56伙 折實價399萬入場 較首批低10%

必嘉坊．迎匯新一批單位折實平均呎價19,218元，與去年11月首批低出接近10%。(資料圖片)

去年首批開放式戶458萬元入場

必嘉坊．迎滙於去年11月推出首張價單，涉56伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎222514方呎，單位折實售價由458.82萬至1,125.54萬元，折實呎價介乎20,263元至22,510元。最低售價單位為6A室，實用面積222方呎，開放式間隔，折實售價458.82萬元，呎價20,668元。

必嘉坊．迎匯位處黃埔街33號，提供280，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色戶。單位實用面積介乎192至514方呎。項目不設車位，預計關鍵日期為20241231日，樓花期長約22個月。

即睇紅磡新盤必嘉坊．迎匯最新資訊 (House730)

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