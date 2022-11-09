紅磡新盤｜必嘉坊．迎匯首批暫錄超額認購3倍 部署下周開賣

恒基地產(012)紅磡必嘉坊第2期必嘉坊．迎匯上周四(3日)公布首張價單，涉56伙，扣除最高10%折扣優惠後，折實售價由458.82萬元起，折實平均呎價21,238元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，迄今收逾220票，以首批單位計，超額認購約3倍，入票客源以區內客為主，部署下周開售，考慮開售前再加推新一批單位應市。

整體園境規劃設計分為三大主題

林達民指，必嘉坊的園境設計布局，取材自香港廣闊而且獨特有緻的地理景觀，將大自然融合到都市；並特別邀請到享譽國際的知名景觀建築及城市規劃設計顧問GILLESPIES及AECOM攜手主理，

AECOM資深助理董事, 園境設計孫天佑稱，項目的整體園境規劃設計以「都市綠洲」、「輕森活哲學」，以及「樂活共融」為三大主題，其中項目於住客會所層及其他合適的公共空間廣植超過50種不同特性的樹木，另提供一系列別具心思的住客休閒設施，並以層遞式及垂直綠化點綴會所各樓層以及基座之外牆。

必嘉坊可建總樓面面積超過100萬方呎，將分三期發展，涉及9座住宅大樓，合共提供約2,800伙。必嘉坊．迎匯位處黃埔街33號，提供280伙，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色戶。單位實用面積介乎192至514方呎。項目不設車位，預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期長約26個月。