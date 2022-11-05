紅磡新盤｜必嘉坊．迎匯270方呎一房示位 開放式廚房充滿現代美學風格

恒基地產(012)紅磡必嘉坊第2期必嘉坊．迎匯昨日(3日)公布首張價單，涉56伙，以100天現金付款計劃提供最高10%折扣優惠計，首批折實售價由458.82萬元起，折實平均呎價21,238元。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目設有一個無改動示範單位予公眾參觀，以8樓G單位為藍本搭建，實用面積270方呎，屬一房間隔。單位以特高樓底設計，層與層之間的高度約3.325米； 露台和工作平台合併，實用面積約38方呎(不計算冷氣機平台之面積)。

單位不設窗台，而環保露台欄河則以玻璃、玻璃柱配金屬框邊設計。住宅單位外牆所選用的玻璃均為低輻射中空玻璃，物料可有效阻擋太陽光輻射的熱量穿透，減輕室內空間的空調負荷，有效節省電力；同時能夠保持自然採光及達到降嘈的功能。