紅磡新盤｜必嘉坊．迎匯270方呎一房示位 開放式廚房充滿現代美學風格

恒基地產(012)紅磡必嘉坊第2期必嘉坊．迎匯昨日(3日)公布首張價單，涉56伙，以100天現金付款計劃提供最高10%折扣優惠計，首批折實售價由458.82萬元起，折實平均呎價21,238元。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目設有一個無改動示範單位予公眾參觀，以8樓G單位為藍本搭建，實用面積270方呎，屬一房間隔。單位以特高樓底設計，層與層之間的高度約3.325米； 露台和工作平台合併，實用面積約38方呎(不計算冷氣機平台之面積)。
單位不設窗台，而環保露台欄河則以玻璃、玻璃柱配金屬框邊設計。住宅單位外牆所選用的玻璃均為低輻射中空玻璃，物料可有效阻擋太陽光輻射的熱量穿透，減輕室內空間的空調負荷，有效節省電力；同時能夠保持自然採光及達到降嘈的功能。
恒基物業代理營業(一)部助理總經理關兆源指，睡房特設入牆式玻璃門衣櫃，內設多樣化的掛衣空間及衣物存放間隔。充滿現代美學風格的開放式廚房，配置多款國際品牌裝置及設備，當中包括Siemens、Mia Cucina、Miele品牌等。為讓住戶於優越生活中，突顯個人品味，項目特意為所有標準單位提供廚櫃門板飾面顏色組合，供準買家自由選擇。單位提供BAKER EDGY, BAKER CROWN, BAKER SAPPHIRE，BAKER FORTUNE四種瑰麗顏色選擇。浴室則以淋浴間設計，配有國際品牌浴室裝置及設備。
單位更配置多元化的潔淨空間設備，當中包括大門入口處假天花位置裝設可殺滅99%人類冠狀病毒的空氣過濾系統、入牆式衣櫃裝設小型空氣淨化器、地台鋪砌防菌地磚、天花及牆身油上抗菌、抗病毒的光觸媒乳膠漆。
必嘉坊可建總樓面面積超過100萬方呎，將分三期發展，涉及9座住宅大樓，合共提供約2,800伙。必嘉坊．迎匯位處黃埔街33號，提供280伙，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色戶。單位實用面積介乎192至514方呎。項目不設車位，預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期長約26個月。