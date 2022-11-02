紅磡新盤｜必嘉坊．迎匯378方呎兩房示位 現代復古風格設計 1招提升空間感

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，今日(2日)率先開放必嘉坊．迎匯連裝修無改動示範單位，以8樓B單位為藍本搭建，實用面積378方呎，兩房開放式廚房間隔。他指，此單位特別之處在於其獨特性，室內設計由著名室內設計師ARK團隊操刀，從布局設計到訂製傢俬都是匠心之作，細緻如最能彰顯出生活品味的擺設裝飾都已細心搭配，在整個項目當中只此1伙，而此示範單位內展示的傢俬、擺設及物件將隨屋贈予買家。

電控霧化玻璃取代實牆間隔增添空間感

恒基物業代理營業(一)部助理總經理關兆源稱，單位以「現代復古風格」悉心打造，設計師特別以電控霧化玻璃取代實牆間隔，大大增加客飯廳和睡房的空間感。客飯廳的牆身以布藝和復古牆身線裝飾，配合深淺不一的綠色家具，令客飯廳的空間層次更鮮明。

客飯廳與約38方呎的新式「三合一」露台及工作平台連接，採用的落地玻璃趟門設計，有效廣納自然光線，令空間感大增。設計師特意將一間睡房改造為書房，設有陳列架提供充裕的收納空間，而弧形書桌和牆身設計亦互相呼應。主人房的睡床以特色織滕背板作為點綴，另配置木質弧形邊框連接以弧形玻璃設計的衣櫃。

開放式廚房空間實用靈活，枱面亦特別選用Fenix納米智慧防痕枱面物料，並配置多款國際品牌裝置和設備，包括意大利Mia Cucina雙頭氣體煮食爐及嵌入式蒸焗爐、德國Siemens嵌入式雪櫃及洗衣乾衣機、德國Miele抽油煙機、德國Hansgrohe鋅盤龍頭等。浴室備有窗戶，以淋浴間設計，配有國際品牌浴室設備，包括瑞士Geberit座廁及隱藏式水箱、德國Axor洗面盆龍頭及花灑套裝、日本Mitsubishi Electric浴室寶、TGC煤氣熱水爐等。

林達民補充，必嘉坊．迎匯所有住宅單位已設5G流動網絡訊號覆蓋，亦預置WiFi 6網絡路由器，住客可透過智能家居App操控燈光、冷氣及家電。另外，單位入口設有NCCO空氣過濾系統，天花及牆身塗上抗菌抗病毒光觸媒乳膠漆、防菌地磚等。地板特別採用通常在甲級寫字樓專用的新型聲默複合減震墊，以加強樓層之間的隔聲效果。

必嘉坊．迎匯位處黃埔街33號，提供280伙，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色戶。單位實用面積介乎192至514方呎。項目不設車位，預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期長約26個月。