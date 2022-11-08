紅磡新盤｜必嘉坊．迎匯433方呎頂層特色戶 內置樓梯直通附設平台及私人天台

恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，今日(8日)介紹項目的頂層天台特色戶，為29樓C單位，屬兩房一套連儲物室間隔，實用面積433方呎，連274方呎私人天台及61方呎平台。頂層單位層與層之間高度高達約3.5米，即約11呎6吋，比標準樓層更高，空間更寬敞舒適，單位內置樓梯直通附設的平台及私人天台。

單位不設窗台 客飯廳長方形布局

林達民指，單位客飯廳以長方形布局，實用靈活。開放式廚房設計，特別配置意大利品牌特色廚櫃，加上各款國際品牌裝置及設備。主人睡房設有Samsung AI智能魔衣櫥，而浴室以淋浴間設計。

他續指，單位不設窗台，而環保露台之欄河則以玻璃、玻璃柱配金屬框邊設計，別具層次感。住宅外牆選用低輻射中空玻璃，有效阻擋陽光輻射帶來的熱量穿透，減輕室內空間的空調負荷，有效節省電力；同時能保持自然採光，及有效阻隔室外環境嘈音造成的滋擾。

必嘉坊可建總樓面面積超過100萬方呎，將分三期發展，涉及9座住宅大樓，合共提供約2,800伙。必嘉坊．迎匯位處黃埔街33號，提供280伙，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色戶。單位實用面積介乎192至514方呎。項目不設車位，預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期長約26個月。