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地產
2023-09-27 18:38:52

紅磡新盤｜BAKER CIRCLE日後期數研增大單位比例 夥中原推中秋置業優惠

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紅磡新盤｜BAKER CIRCLE日後期數研增大單位比例 夥中原推中秋置業優惠

適逢中秋佳節將至，中原地產特別為「BAKER CIRCLE．GREENWICH」買家呈獻全新置業優惠「共聚中秋置業大禮」。

由恒基地產(012)發展的紅磡「BAKER CIRCLE」迄今已推售3期，恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，項目3期合共售出429伙，套現約26.1億元，單位平均成交呎價約21,678元。

林達民指，自「林鄭plan」和「波叔plan」放寬按揭成數後，留意到市場需求有所變化，準買家能夠購買面積較大的單位能力提升，故正研究修改「BAKER CIRCLE」日後期數單位圖則，包括有機會減少細單位的數目、增大兩房面積、增加三房數目等。他認為，放寬樓花按揭措施生效後，相信有助推動市況，而「BAKER CIRCLE」短期內繼續推售餘貨為主。

適逢中秋佳節將至，發展商今日特意邀請美麗華主廚彭志楠出席記者會，並與林達民即場製作月餅。

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中原地產特別為「BAKER CIRCLEGREENWICH」買家呈獻全新置業優惠「共聚中秋置業大禮」。中原地產九龍董事劉瑛琳表示，由即日起至1031日，經中原購入項目的首3名開放式或一房單位買家，可獲贈8,800元健身課程禮券，總值約26,400元。優惠先到先得，送完即止。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，九龍區上月爆發新盤戰，而且定價克制，策略奏效，成功掀起新一輪搶購熱潮。本月樓市亦有多個利好消息，包括美國聯儲局維持利率不變，息口喘定，無疑為下季樓市打下一支強心針，加上樓花按保適用範圍與現樓看齊，新盤買家有更多上會選擇，付款方法更靈活，相信可進一步帶動一手交投。

另外，同日舉行之「月餅工作坊」，有幸邀請美麗華主廚彭志楠教授一眾參加者製作傳統及新派月餅，氣氛相當熱鬧。而中秋期間(30日)將會舉辦「BAKER CIRCLE x Causeway Brewing VIP導賞團」，一邊大歎本地手工啤酒，一邊欣賞Buskers表演音樂，屆時麗英＠小薯茄更會到場一齊追月。場內還有不同具本地特色打卡位；場外更可欣賞到本地插畫家Vivian Ho的86米長手繪壁畫，有興趣參加需預先登記報名。

中秋活動詳情︰
BAKER CIRCLE x Causeway Brewing VIP導賞團
日期︰2023年9月30日 (星期六)
時間︰第一場 | 6:00pm – 7:00pm、第二場 | 7:30pm – 8:30pm
地點︰Baker Circle工作坊 (必嘉街88號)

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BAKER CIRCLE．GREENWICH提供278伙，單位實用面積介乎191至749方呎，包括60伙開放式、154伙一房、41伙兩房，以及3伙三房一套，另設20伙特色單位；項目預計入伙日期為2025年3月31日。

即睇紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH最新資訊 (House730)

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