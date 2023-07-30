紅磡新盤｜BAKER CIRCLE．GREENWICH傳收逾200票 展銷中心現參觀人流

恒基地產(012)紅磡BAKER CIRCLE ONE第3期「BAKER CIRCLE．GREENWICH」上周四(27日)首推56伙，項目位於尖沙咀美麗華廣場的示範單位及展銷中心昨日(29日)起正式開放，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目自公布首張價單後，即錄得同系向隅客查詢，即使周末的天氣不穩，仍未減參觀的人流。市場消息指，項目暫錄得超過200票，以首張價單單位計算，超額認購逾2.5倍。

林達民今日(30日)介紹「BAKER CIRCLE．GREENWICH」一房連儲物室間隔單位，以27樓F室為例，實用面積315方呎，客飯廳呈長方形設計，布局方正闊落，住戶可靈活擺放各式各樣的家具，並連接實用面積38方呎的「三合一」露台(即露台、工作平台及空調機平台)。單位睡房方正，可擺放雙人床及衣櫃；特高樓底設計，層與層之間的高度約3.325米，且單位內的儲物室附設窗戶及落地玻璃，提升採光度，住戶更可靈活利用，成為書房或衣帽間。單位採開放式廚房，以L形工作枱面布局，並配置多款國際品牌裝置及設備。