紅磡新盤｜BAKER CIRCLE．GREENWICH兩房特高樓底設計 睡房配落地大玻璃

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目加推2號價單後，其兩房戶型頻接獲不少準買家查詢，反映兩房單位極受年輕買家及家庭客歡迎，故特別介紹其中一個重點推介單位，為27樓B室，屬兩房間隔，實用面積387方呎，單位擁約3.325米的層與層之間高度，屬特高樓底設計。由露台、工作平台和冷氣機平台所合併的「三合一」露台，巧妙地擴張戶外空間。多種優勢盡顯單位設計及實用性，絕對能滿足新婚夫婦及分支家庭的要求。

林達民稱，為滿足家庭住客的需求，設計團隊打造四正寬敞和靈活實用的開則，發揮每吋室内空間，客廳及飯廳則以長方形布局，能輕易擺放三座位梳化 (大約2.2米闊)，實用性十足。開放式廚房設計，配置多款國際品牌裝置和設備，包括德國Miele抽油煙機、德國Siemens嵌入式雪櫃、意大利Mia Cucina雙頭氣體煮食爐及嵌入式蒸焗爐等。至於兩間睡房均配落地大玻璃，採光度高，其中較大的睡房設角窗設計，擁有其約3.5米長的落地開揚景觀，空間感十足。兩間睡房落地玻璃窗正朝東南方位，視野開揚，可觀賞位於「BAKER CIRCLE」第三期共用會所設有的康樂設施平台內園景。

浴室屬「明廁」設計，備有窗戶，有效排走濕氣及引入天然光，營造潔淨衛生的浴室環境。浴室配上國際品牌浴室設備，例如Mitsubishi Electric浴室寶。

BAKER CIRCLE．GREENWICH提供278伙，單位實用面積介乎191至749方呎，包括60伙開放式、154伙一房、41伙兩房，以及3伙三房一套，另設20伙特色單位；項目預計入伙日期為2025年3月31日。

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