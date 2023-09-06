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地產
2023-09-06 20:35:35

紅磡新盤｜BAKER CIRCLE．GREENWICH加推28伙 開放式戶最平365萬 周日開售

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紅磡新盤｜BAKER CIRCLE．GREENWICH加推28伙 開放式戶最平365萬 周日開售

林達民表示，「BAKER CIRCLE．GREENWICH」新加推的28伙將於本周日(10日)發售。

市區新盤積極展開銷售部署，恒基地產(012)紅磡「BAKER CIRCLEGREENWICH」今日(6)加推4號價單，涉及28伙，戶型涵蓋開放式至兩房，折實售價由365.13萬元起，折實平均呎價19,038元，與上月中推出的3號價單水平相若。發展商同時公布銷售安排，全數28伙將於本周日(10)發售。

據價單顯示，今批單位實用面積介乎212387方呎，涵蓋6伙開放式戶、18伙一房、3伙兩房及1伙連平台單位。以100天現金付款計劃提供最高10%折扣計算，單位折實售價由365.13萬至809.82萬元，折實呎價介乎17,22323,034元。

最低售價及呎價均為6D室，實用面積212方呎，開放式間隔，折實售價365.13萬元，呎價17,223元。

恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，項目整體園景規劃設計，以都市綠洲為主題，總綠化面積達2.2萬方呎，廣植超過100棵樹木及大量灌木，提供綠化生活空間，加上項目悉心的規劃及布局，締造區域性自然微氣候，減低熱島效應。

BAKER CIRCLE．GREENWICH提供278伙，單位實用面積介乎191至749方呎，包括60伙開放式、154伙一房、41伙兩房，以及3伙三房一套，另設20伙特色單位；項目預計入伙日期為2025年3月31日。

即睇紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH最新資訊 (House730)

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