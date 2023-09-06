紅磡新盤｜BAKER CIRCLE．GREENWICH加推28伙 開放式戶最平365萬 周日開售

市區新盤積極展開銷售部署，恒基地產(012)紅磡「BAKER CIRCLE．GREENWICH」今日(6日)加推4號價單，涉及28伙，戶型涵蓋開放式至兩房，折實售價由365.13萬元起，折實平均呎價19,038元，與上月中推出的3號價單水平相若。發展商同時公布銷售安排，全數28伙將於本周日(10日)發售。

據價單顯示，今批單位實用面積介乎212至387方呎，涵蓋6伙開放式戶、18伙一房、3伙兩房及1伙連平台單位。以100天現金付款計劃提供最高10%折扣計算，單位折實售價由365.13萬至809.82萬元，折實呎價介乎17,223至23,034元。

最低售價及呎價均為6樓D室，實用面積212方呎，開放式間隔，折實售價365.13萬元，呎價17,223元。