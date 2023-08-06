紅磡新盤｜BAKER CIRCLE．GREENWICH周二首賣60伙 折實價368萬入場

市傳錄逾 650 票 超額近 10 倍

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，「BAKER CIRCLE」將完善規劃成百萬平方呎的住宅及商業綜合項目，擁有立體步行街的商業規劃，盡顯大屋苑完整配套的優勢；而當中的「DOVER」、「EUSTON」及今期「GREENWICH」的住客更可共用三期近40項不同主題的會所設施，對住客來説一個管理費享用三大會所的性價比相當高，亦證明項目從地利、配套、設施及規劃上都獨領優勢，市場上的關注度極高。在同行百家爭鳴的周末，展銷中心錄得約3,000人次親臨參觀。市場消息指，項目已錄得逾650票，超額近10倍。

BAKER CIRCLE．GREENWICH提供278伙，單位實用面積介乎191至749方呎，包括60伙開放式、154伙一房、41伙兩房，以及3伙三房一套，另設20伙特色單位；項目預計入伙日期為2025年3月31日。

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