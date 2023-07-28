紅磡新盤｜BAKER CIRCLE．GREENWICH周六收票 部署提價加推

美國最新加息後首個開價的全新盤、恒基地產(012)紅磡BAKER CIRCLE ONE第3期「BAKER CIRCLE．GREENWICH」昨日(27日)首推56伙，恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，項目明日(29日)起接受認購登記及開放示範單位，最快日內加推新一批單位應市，強調「絕對有加價空間 」，最快8月初進行首輪銷售。

264 呎一房 客飯廳連「三合一」露台

「BAKER CIRCLE．GREENWICH」主打一房及一房儲物室單位，林達民今日特別介紹項目首張價單內的其中1伙，為27樓L室，實用面積264方呎，一房間隔，客飯廳連接實用面積38方呎的「三合一」露台(即露台、工作平台及空調機平台)，單位樓層高度3.325米。同時，設計團隊從住客的用家角度出發，用盡每一吋室內空間，全屋不設走廊位置，間隔四正寬敞，方便擺放傢俬。客飯廳闊約2.45米，從開門入屋，至露台的深度達3.96米，四正呈長方形，為住客帶來更實用的生活空間。另外，睡房亦相當寬敞，配置一張Queen Size雙人床(約1.5米寬)及一組衣櫃，空間感仍綽綽有餘；加上睡房以趟門設計，更節慳空間，讓布局更添自由度。

據第1號價單顯示，上述單位價單售價584.7萬元，呎價22,148元，以最高折扣率10%計算，折實售價526.23萬元，呎價約19,933元。