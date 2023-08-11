紅磡新盤｜BAKER CIRCLE．GREENWICH夥中原送免費租務管理服務 總值2.64萬

恒基地產(012)紅磡BAKER CIRCLE ONE第3期「BAKER CIRCLE．GREENWICH」將於明日(12日)進行次輪開賣23伙，間隔包括開放式及一房，實用面積介乎215至265方呎，入場單位為11樓C室，實用面積215方呎，開放式間隔，折實售價375.66萬元，呎價17,473元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，對項目明日的銷情有信心，並最快即日加推新一批單位應市。
為配合項目銷售部署，中原地產特別為該盤買家提供置業禮遇。中原地產九龍董事劉瑛琳表示，由即日起至本月31日，經該行購入項目的開放式或一房單位，並於入伙後經由中原地產租出，首3名買家將可獲得由中原測量師行提供一年免費租務管理服務，每份價值8,800元，優惠總值高達26,400元。優惠先到先得，送完即止。
料入伙後呎租可逾50元
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，「BAKER CIRCLE．GREENWICH」本周初首輪銷售十分成功，公司的首輪買家以用家為主，當中不乏分支家庭捧場客，亦有長線投資收租客，佔比約三成。項目訂價克制，較同系第1期約有約15%至20%折讓，成功突圍，創下佳績，帶動整體樓市交投氣氛升溫，料本月一手成交明顯好轉，全月一手成交量可達1,000宗。
陳永傑續稱，「BAKER CIRCLE．GREENWICH」加推的新一批單位以小型單位為主，全屬開放式及一房間隔，估計落成後入伙的每方呎實用租金可逾50元，開放式單位更可達60元，預計租金回報可逾3厘，開放式單位更可達4厘，回報優厚，絕對有力吸引投資收租客入市。
BAKER CIRCLE．GREENWICH提供278伙，單位實用面積介乎191至749方呎，包括60伙開放式、154伙一房、41伙兩房，以及3伙三房一套，另設20伙特色單位；項目預計入伙日期為2025年3月31日。