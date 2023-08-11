紅磡新盤｜BAKER CIRCLE．GREENWICH夥中原送免費租務管理服務 總值2.64萬

恒基地產(012)紅磡BAKER CIRCLE ONE第3期「BAKER CIRCLE．GREENWICH」將於明日(12日)進行次輪開賣23伙，間隔包括開放式及一房，實用面積介乎215至265方呎，入場單位為11樓C室，實用面積215方呎，開放式間隔，折實售價375.66萬元，呎價17,473元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，對項目明日的銷情有信心，並最快即日加推新一批單位應市。

為配合項目銷售部署，中原地產特別為該盤買家提供置業禮遇。​​​​​​​中原地產九龍董事劉瑛琳表示，由即日起至本月31日，經該行購入項目的開放式或一房單位，並於入伙後經由中原地產租出，首3名買家將可獲得由中原測量師行提供一年免費租務管理服務，每份價值8,800元，優惠總值高達26,400元。優惠先到先得，送完即止。