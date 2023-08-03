紅磡新盤｜BAKER CIRCLE．GREENWICH設商業步行街 最快2027年首季開放

陳德鳴指，立體商業步行街以水平及垂直雙向發展，貫通地下及一樓的商舖及多元戶外空間，地下及一樓商舖總店面長度約1公里，並劃分出四大創新主題區域，分別為「Baker Edge戲場」、「Baker Box央．型館」、「The Yard 探索地」，以及「The Lawn曦草園」。步行街內設有一條約150米長的「十八巷子」，將香港城中十八般工藝，以新舊融合的方式，重新演繹。

恒基集團資產拓展部高級副總經理陳德鳴表示，立體商業步行街將會是多維度體驗，包括藝術文化、綠色生活、社交活動等，融匯時尚潮流及香港社區文化。商業部分總樓面面積約16.8萬方呎，以外街內里概念設計，並以時尚工業設計風格融合香港獨特文化，預計將有約140間商舖進駐，最快2027年第一季可對外開放，

集購物、飲食、文娛於一體生活消閒空間

恒地租務部租務副總經理麥文輝稱，立體商業步行街是集購物、飲食、文娛於一體的生活消閒空間。整個商場面積龐大，會規劃成四個主題區域，分別為「文青及時尚區」、「親子及娛樂區」、「休閒區」，以及「家居生活區」。立體商業步行街兩旁會有不同種類的店舖，集團引入「匠人文化」店鋪，讓顧客親自打造獨一無二的手工藝品。

麥文輝續稱，項目積極吸納地標式旗艦商店外，亦會引入洋溢文青氣息的咖啡店、文創店及寵物餐廳等特色商戶，於城市綠洲中塑造文化社區互動氛圍。另外，不時引入世界各地特色品牌，以期間限定店的形式出現。

摒棄現代室內商場固有模式

雅博建築設計董事吳錦勝說，「Baker Circle」立體商業步行街摒棄現代室內商場的固有模式，設計團隊採用嶄新設計概念，將現代城市發展的元素、文化、藝術及環保，揉合舊時香港建築特色，注入年輕一代的生活品味，風格，打造全新富有香港特色的街道文化體驗區塊。

BAKER CIRCLE．GREENWICH提供278伙，單位實用面積介乎191至749方呎，包括60伙開放式、154伙一房、41伙兩房，以及3伙三房一套，另設20伙特色單位；項目預計入伙日期為2025年3月31日。

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