細價樓交投活躍 粉嶺上水區本月暫錄約25宗買賣｜二手市況

上水蔚翠花園錄本月首宗 換樓客 585 萬購三房

另外，中原地產上水龍豐分行副區域營業經理賴作智表示，樓市全面撤辣，料後市向好，部分買家加快入市速度，令近期整體二手交投量急升。上水蔚翠花園剛錄本月首宗成交，分行最新錄4座高層A室，單位建築面積826方呎，實用面積716方呎，採三房間隔，最初放盤時開價約730萬元，放盤已約一年半，近日終以585萬元沽出，平均實用呎價8,170元，累減145萬元。