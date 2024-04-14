買家入市態度趨向積極，細價樓及樓齡較新的屋苑放盤備受追捧，惟當中不乏蝕讓成交。世紀21奇豐物業迎海分行區域經理趙詠欣表示，該行新近錄得馬鞍山薈朗成交，單位為1座高層A03室，實用面積238方呎，屬開放式間隔，座向西面望海景；放盤半年，原本叫價390萬元，近日獲買家以330萬元承接，減幅15.4%，平均實用呎價13,866元。據了解，原業主於2016年8月購入上址，當時作價351萬元，持貨逾7年至今轉售，帳面虧蝕21萬元，單位期內跌6%；若計及使費，料實際損手約逾30萬元離場。
即睇馬鞍山薈朗放盤(HOUSE730)
細價樓再錄損手！馬鞍山薈朗開放式海景戶 逾7年跌6%｜二手蝕讓
買家入市態度趨向積極，細價樓及樓齡較新的屋苑放盤備受追捧，惟當中不乏蝕讓成交。世紀21奇豐物業迎海分行區域經理趙詠欣表示，該行新近錄得馬鞍山薈朗成交，單位為1座高層A03室，實用面積238方呎，屬開放式間隔，座向西面望海景；放盤半年，原本叫價390萬元，近日獲買家以330萬元承接，減幅15.4%，平均實用呎價13,866元。據了解，原業主於2016年8月購入上址，當時作價351萬元，持貨逾7年至今轉售，帳面虧蝕21萬元，單位期內跌6%；若計及使費，料實際損手約逾30萬元離場。