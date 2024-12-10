細價樓持續獲承接 粉嶺、馬鞍山各錄兩房賺錢成交｜二手市況

粉嶺維也納花園兩房 呎價不足 8 千

樓價仍低，吸引用家入市，當中新界區細價樓持續錄得成交。利嘉閣地產上水中心分行首席聯席董事黃靜顏表示，新近促成粉嶺維也納花園3座高層H室易手，單位實用面積478方呎，屬兩房間隔，向北望開揚景觀。據悉，新買家心儀該單位間隔實用及附有企理裝修，遂決定洽購；業主原以480萬元放售單位，經誠意洽談後，最終以380萬元成交，折合實用面積呎價7,950元。據悉，原業主於2011年以約214.5萬元買入上址單位，持貨13年易手，帳面賺約165.5萬元，期內物業升值約77%。現時維也納花園僅有約一個單位放盤，入場費由約420萬元起。