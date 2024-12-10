細價樓持續獲承接 粉嶺、馬鞍山各錄兩房賺錢成交｜二手市況

粉嶺維也納花園兩房 呎價不足8千
樓價仍低，吸引用家入市，當中新界區細價樓持續錄得成交。利嘉閣地產上水中心分行首席聯席董事黃靜顏表示，新近促成粉嶺維也納花園3座高層H室易手，單位實用面積478方呎，屬兩房間隔，向北望開揚景觀。據悉，新買家心儀該單位間隔實用及附有企理裝修，遂決定洽購；業主原以480萬元放售單位，經誠意洽談後，最終以380萬元成交，折合實用面積呎價7,950元。據悉，原業主於2011年以約214.5萬元買入上址單位，持貨13年易手，帳面賺約165.5萬元，期內物業升值約77%。現時維也納花園僅有約一個單位放盤，入場費由約420萬元起。
馬鞍山海濤居兩房 上車客522萬接貨
另外，中原地產馬鞍山資深區域營業董事徐可志表示，近日交投氣氛持續正面，馬鞍山新港城5期海濤居，最新錄得本月首宗二手成交，單位為4座中層F室，建築面積543方呎，實用面積414方呎，為兩房開則，景觀望內園景。單位最初開價550萬元放售，最新以522萬元沽出，折合平均實用呎價12,609元。據了解，新買家為上車客，原業主則於2016年以約408萬元買入該單位，持貨8年，現轉手帳面獲利114萬元，升幅約28%。