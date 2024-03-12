細價樓續旺 海濱花園三房上車客即睇即買 碧湖花園連天台銀主盤升值一球｜二手市況

荃灣海濱花園本月交投 按月反彈1.7倍
撤辣後樓市持續回暖，細價樓交投更相當暢旺。中原地產荃灣環宇海灣分行副分區營業經理李建華表示，荃灣海濱花園本月至今錄得8宗二手成交，對比上月全月只有3宗成交，升幅達1.7倍。分行新近促成海濱花園10座中層F室易手，單位實用面積578方呎，採三房間隔，原開價595萬元，現減價50萬元以545萬元沽出，平均實用呎價9,429元。
買家原放棄置業 見撤辣即入市
李建華指，新買家為外區上車客，原本已擱置入市計畫，直至上月底樓市全面撤辣，眼見交投氣氛即時回暖，驚遲買會貴，便立即出動覓盤；心儀海濱花園環境舒適，見上址附設巨廳，間隔合用，加上裝修企理，即日還價入市。原業主早於1989年以51萬元一手買入單位，長情持貨35年，現帳面大幅獲利494萬元，單位升值約10倍。
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粉嶺碧湖花園兩房連天台 銀主價410萬沽
此外，中原地產粉嶺碧湖花園分行經理蔡天賜表示，粉嶺碧湖花園本月暫錄約4宗成交，屋苑最新錄7座高層連天台戶易主，單位建築面積568方呎，實用面積441方呎，採兩房間隔，附連約356方呎天台，以銀主盤形式放售，最初開價約450萬元，最終以410萬元沽出，實用平均呎價9,297元。據了解，新買家為同區客，認為單位價錢合理，怕遲買會貴而入市上址自用。原業主則於2013年以310萬元購入物業，持貨11年，現帳面升值約100萬元或升幅約32.3%。
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