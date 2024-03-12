細價樓續旺 海濱花園三房上車客即睇即買 碧湖花園連天台銀主盤升值一球｜二手市況

荃灣海濱花園本月交投 按月反彈 1.7 倍

撤辣後樓市持續回暖，細價樓交投更相當暢旺。中原地產荃灣環宇海灣分行副分區營業經理李建華表示，荃灣海濱花園本月至今錄得8宗二手成交，對比上月全月只有3宗成交，升幅達1.7倍。分行新近促成海濱花園10座中層F室易手，單位實用面積578方呎，採三房間隔，原開價595萬元，現減價50萬元以545萬元沽出，平均實用呎價9,429元。