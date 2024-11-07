細單位變大攻略　5招提升空間感！｜好裝修

香港地少人多，居住空間細小，而近年地產商推出嘅新盤都主力係中小型單位為主，納米樓更何其多。因此大家想用盡每一吋空間去打造理想窩居，喺裝修方面就要花更多心思，不論係設計佈局、傢俬選擇定燈光使用。今次裝修佬就整合咗幾招，希望幫到未來想裝修細單位嘅你。
住得好｜從設計上增加空間感 營造一個寬敞舒適的家
1. 間隔劃分
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開放式設計
拆除隔牆: 如果結構允許，可以考慮拆除不必要的隔牆，將客廳、廚房和餐廳合併為一個開放空間，這樣可以視覺上擴大空間。例如，若有一個小廚房與客廳的隔牆，可以考慮拆掉，改為吧台式設計，變身成開放式廚房，增加互動區域。
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半開放式設計
非實牆間隔:
若想維持一定的私密度同時又不失開放感的設計，可以考慮半開放式的方案。例如可利用玻璃趟門，讓光線自由流通，營造明亮的空間感，同時保持一定的私密性。
屏風隔斷:
使用輕便的屏風作為隔斷，既可靈活調整空間布局，又不會造成太重的視覺堵塞感。可以選擇透明或半透明材質的屏風，增強通透性。
2. 顏色與材料
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淺色調
牆面顏色:
使用淺色調如米色或淡藍色，可以使空間看起來更開放，並且更容易搭配各種裝飾。
地板材料:
考慮淺色木地板，能帶來溫暖感，同時不會壓迫視覺空間。
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鏡面效果
使用鏡子:
在客廳牆壁上安裝一面大鏡子，不僅能反射自然光，還能讓空間看起來更大。
光澤材料:
使用光澤感的櫃子或桌面，如高光白色的廚櫃，增強現代感並提升空間的明亮度。
3. 創意儲物
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牆面收納
開放式架子:
在牆上安裝開放式架子，擺放書籍、照片框或裝飾品，這樣既美觀又能節省地面空間。
懸掛收納:
使用懸掛式收納袋或鉤子，可以放置小物件如鑰匙、包包，讓空間更整潔。
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床下儲物
抽屜式床:
選擇帶有抽屜的床架，方便存放不常用的物品，如冬季衣物或床單。
收納箱:
在床底放置可蓋的收納箱，使用標籤清楚標示內容，便於取用。
4. 照明設計
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層次感照明
主燈與輔助燈:
在客廳中使用一個吸頂燈作為主光源，搭配桌燈或落地燈，創造不同的光影效果。
調光開關:
安裝調光開關，可以根據不同場合調整燈光亮度，增強氛圍。
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自然光
窗簾選擇:
使用輕薄的窗簾，讓陽光自然流入，並保持隱私。
反射面:
在窗邊放置反光的物品，如金屬花瓶，可以進一步擴散光線，使空間更明亮。
5. 傢俱與佈局
隱藏式門:
考慮使用暗門，不僅節省空間，還能保持整體設計的簡潔感。
可變形家具:
像是可折疊的餐桌或梳化床，不僅節省空間，還能在需要時提供額外的功能。例如，可折疊的餐桌可以在不使用時折疊起來，並在需要時輕鬆展開，適合小型聚會或餐飲。
靠牆擺放：
將高身櫃或傢俬靠牆擺放，可以有效釋放中央空間，使整體佈局看起來更完整且開闊。