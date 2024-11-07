細單位變大攻略　5招提升空間感！｜好裝修

香港地少人多，居住空間細小，而近年地產商推出嘅新盤都主力係中小型單位為主，納米樓更何其多。因此大家想用盡每一吋空間去打造理想窩居，喺裝修方面就要花更多心思，不論係設計佈局、傢俬選擇定燈光使用。今次裝修佬就整合咗幾招，希望幫到未來想裝修細單位嘅你。

拆除隔牆: 如果結構允許，可以考慮拆除不必要的隔牆，將客廳、廚房和餐廳合併為一個開放空間，這樣可以視覺上擴大空間。例如，若有一個小廚房與客廳的隔牆，可以考慮拆掉，改為吧台式設計，變身成開放式廚房，增加互動區域。

使用輕便的屏風作為隔斷，既可靈活調整空間布局，又不會造成太重的視覺堵塞感。可以選擇透明或半透明材質的屏風，增強通透性。

半開放式設計



非實牆間隔:

若想維持一定的私密度同時又不失開放感的設計，可以考慮半開放式的方案。例如可利用玻璃趟門，讓光線自由流通，營造明亮的空間感，同時保持一定的私密性。

屏風隔斷:

使用輕便的屏風作為隔斷，既可靈活調整空間布局，又不會造成太重的視覺堵塞感。可以選擇透明或半透明材質的屏風，增強通透性。