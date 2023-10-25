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地產
2023-10-25 00:00:00

終止交易｜黃竹坑站晉環單日9宗撻訂 發展商共殺訂近1600萬

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終止交易｜黃竹坑站晉環單日9宗撻訂 發展商共殺訂近1600萬

終止交易｜黃竹坑站晉環單日9宗撻訂 發展商共殺訂近1600萬

市場預期新一份《施政報告》會有樓市「減辣」措施，惟未能對部分已經入市的買家對後市帶來信心，決定撻訂離場。由路勁地產牽頭發展的黃竹坑港島南岸第1期現樓新盤「晉環」，據成交紀錄冊顯示，連環錄得9宗撻訂個案，涉及金額接近1.6億元。

是次9伙撻訂單位均於20215月簽署買賣合約，成交價介乎1,402.5萬元至1,846.2萬元，呎價介乎28,799元至37,051元，總成交金額近1.6億元。全數單位於上周五(20)終止買賣合約，料各買家損失樓價10%的訂金，發展商合共殺訂約1,598.6萬元。

消息指，永義國際(1218)創辦人及大股東官永義太太雷玉珠，於20215月以1,402.5萬元購入第2B17E室，為是次撻訂單位之一，當時採用建築期付款入市，並已支付10%樓價訂金，意味損失約140.25萬元。

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屋苑今年7月亦曾單日連錄5宗撻訂

翻查資料，「晉環」於今年731日亦曾連錄5宗撻訂個案，據項目成交紀錄冊顯示，該5伙均於20215月簽署買賣合約，成交價介乎1,501萬至5,238.8萬元，總成交金額逾1.5億元，全數單位均於昨日終止買賣合約，料發展商合共「殺訂」金額約1,288.2萬元。

即睇黃竹坑站晉環最新資訊 (House730)

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