終止交易｜黃竹坑站晉環單日9宗撻訂 發展商共殺訂近1600萬

市場預期新一份《施政報告》會有樓市「減辣」措施，惟未能對部分已經入市的買家對後市帶來信心，決定撻訂離場。由路勁地產牽頭發展的黃竹坑港島南岸第1期現樓新盤「晉環」，據成交紀錄冊顯示，連環錄得9宗撻訂個案，涉及金額接近1.6億元。

是次9伙撻訂單位均於2021年5月簽署買賣合約，成交價介乎1,402.5萬元至1,846.2萬元，呎價介乎28,799元至37,051元，總成交金額近1.6億元。全數單位於上周五(20日)終止買賣合約，料各買家損失樓價10%的訂金，發展商合共殺訂約1,598.6萬元。

消息指，永義國際(1218)創辦人及大股東官永義太太雷玉珠，於2021年5月以1,402.5萬元購入第2B座17樓E室，為是次撻訂單位之一，當時採用建築期付款入市，並已支付10%樓價訂金，意味損失約140.25萬元。