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2022-08-15 19:30:00

終止買賣｜ONE INNOVALE-Archway連錄3宗撻訂 恒地即加價4%及6%

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終止買賣｜ONE INNOVALE-Archway連錄3宗撻訂 恒地即加價4%及6%

終止買賣｜ONE INNOVALE-Archway連錄3宗撻訂 恒地即加價4%及6%

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE-Archway至今完成3輪銷售累沽591伙，相當於全盤603伙的98%，套現逾28億元。據成交紀錄冊顯示，該盤最新連錄3宗撻訂個案，料買家遭殺訂金額合共約52.4萬元。

3個單位分別為A59室、A69室及B12室，實用面積介乎209310方呎，原於本月6日首輪銷售以297.04萬、300.29萬及451.41萬元售出，呎價14,212元、14,368元及14,562元，惟最新顯示簽訂臨時買賣合約後交易未有進展，料遭沒收5%訂金，分別損失約14.8萬、15萬及22.6萬元。

發展商隨即更新價單，將上述3伙加價，當中加幅較大為A69室開放式戶，價單原定價322.9萬元，最新定價為342.3萬元，加幅約6%A59室開放式戶，價單原定價319.4萬元，最新定價為338.6萬元，加幅同約6%至於B12室一房，價單原定價482.8萬元，最新定價為502.1萬元，加幅約4%；3個單位將於本周五(19日)以先到先得方式發售。

ONE INNOVALE位處粉嶺北馬適路8號，由5座住宅大樓組成，共提供約1,600伙。第1期ONE INNOVALE-Archway 設A、B兩座，涉603伙，單位實用面積由205至898方呎，包括開放式至三房戶型，預計入伙日期為明年3月31日，樓花期僅長約8個月。

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