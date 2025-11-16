結業潮｜大快活核心區分店低調關門 開業逾10年 傳月租逾22萬

連鎖快餐店經營環境持續受壓，更開始縮減核心區分店。開業逾10年、位於銅鑼灣駱克道京都廣場的大快活(052)分店，已於本月7日關門結業。市場消息指，該舖每月租金超過22萬元。 上述已結業的大快活分店，位處於駱克道491至499號京都廣場1樓，於港鐵銅鑼灣站C出口對面，屬駱克道較旺地段。據悉，大快活在該舖位開業超過10年，惟在本月7日低調結業，在入口位置貼上通知，顧客可前往建康大廈分店，鄰近聖保祿醫院，意味撤出銅鑼灣核心地段。

資料顯示，京都廣場由明氏家族發展，於1992年落成。明氏家族早年拆售部分樓面後，保留有多層樓面及地舖收租。其中大快活租用的1樓部分，建築面積約4,846方呎，上月以5,500萬元易手，平均呎價約11,350元。據悉，當時舖位月租達22.3萬元，新買家為投資者，回報有約4.9厘。

大快活去年少賺三成 在港擁 147 間分店 根據大快活今年6月份公布的全年業績顯示，純利3,554萬元，按年少29.8%。收入31億元，少1.2%。毛利2.37億元，跌12.3%。毛利率7.65%，少近1個百分點。 至於截至今年3月底，大快活共有176間店鋪，其中157間位於香港，19間位於內地。集團於年內開設3間店鋪及關閉5間表現未達標的店鋪後，位於香港的大快活連鎖快餐店於年末共有147間。年內的同店銷售增長按年下降3%。大快活於香港共有10間特色餐廳，包括「ASAP」、「一碗肉燥」、「一葉小廚」及年內新開業的意大利餐廳「Ombra」。