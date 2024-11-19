網紅越南餐廳離場 四太梁安琪銅鑼灣東角道舖獲零售商戶40萬承租 較上手平近四成｜商舖市況

核心區舖位承租力雖有所改善，惟在整體零售市道仍然疲弱下，租金持續受壓。位於銅鑼灣東角道的網紅打卡越南餐廳Lúa早前結業，該舖位業主為「賭王」何鴻燊四太梁安琪旗下尚嘉控股，市場消息指，舖位最新獲零售商戶以40萬元承租，月租較3年前、即「疫情」時舊租金下跌近四成。

由尚嘉控股持有的東角道26號怡東商場地下13至16號舖連1樓13至15號舖，地舖建築面積約3,173方呎，內置樓梯通往1樓，1樓的建築面積約3,050方呎，合共建築面積約6,223方呎。越南餐廳Lúa於2021年10月疫情期間以每月65萬元承租上址，呎租達104元，簽約3年。該餐廳裝修充滿越南風情，在1樓打造露台掛滿燈籠，成為熱門的打卡食肆。然而3年租約期至上月屆滿不再續租。