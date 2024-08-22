網購轉型加快 凍倉物業需求激增 葵德工業中心一籃子物業租售 意向價1.63億

後疫情時代網購和送貨服務普及，不少消費者選擇網購新鮮農產品及肉類，香港對凍倉的需求激增，惟本地凍倉設施及配套要求嚴格，市場上甚少放售或出租相關類型的凍倉盤源。有業主見凍倉工廈單位有價有市，趁勢放售及放租旗下葵德工業中心一籃子凍倉及加工廠，意向價共約1.63億元，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責租售安排。
中原(工商舖)工商部分區營業董事黎紹賢表示，項目位於葵涌葵德街15至33號葵德工業中心2樓A,D至J室，建築面積共約29,720方呎，現以約1.63億元放售，平均呎價約5,500元；同時以每月約90萬元招租。該凍倉備有加工廠，食物製造廠牌照齊全，另外亦有全新設備以及專業級別供電，為有意作凍倉用途的準買家或租戶節省相關開支。同時，葵德工業中心用戶以食品行業為主，具有協同效益。
黎紹賢指出，葵德工業中心1期坐落傳統核心工商地段。大廈由長江實業(集團)發展興建，40呎貨櫃車可駛入，亦有載貨升降機6部以及貨車車位29個，相當方便上落貨物。大廈毗連荃青交匯處、青葵公路及與多條主要幹線和隧道連接，往返機場和皇崗口岸只需約30分鐘，往返葵涌貨櫃碼頭只需約10分鐘，屬優質倉存物業之選。
黎紹賢補充，近年本地及海外投資者熱衷投資凍倉物業，且皆集中在葵涌區，包括「街市大王」之稱的建華集團於去年投資近億元大手購入葵涌貨櫃碼頭亞洲貨櫃物流中心B座逾萬呎樓面開拓凍倉業務及發展迷你倉，而亞太區最大不動產管理公司ESR Group Limited亦夥拍華懋集團合資發展位於葵涌美青路和貨櫃碼頭南路交匯處地皮，興建1幢連2層地庫停車場共9層高的凍倉儲存及物流中心，料成為本港20年來最大規模的凍倉項目，預計2027年落成；另金朝陽持有的葵涌南華冷房工業大廈新近亦獲批改建為1幢樓高21層的冷凍倉庫。黎氏認為，凍倉行業需求持續增長，租金水平亦高於其他類型倉存物業，相信會持續受投資者及用家追捧，是次租售的凍倉物業屬市場矜罕，加上配套設施齊備，相信將會獲實力投資者及用家積極吸納。