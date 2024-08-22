網購轉型加快 凍倉物業需求激增 葵德工業中心一籃子物業租售 意向價1.63億

有業主見凍倉工廈單位有價有市，趁勢放售及放租旗下葵德工業中心一籃子凍倉及加工廠，意向價共約1.63億元，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責租售安排。

後疫情時代網購和送貨服務普及，不少消費者選擇網購新鮮農產品及肉類，香港對凍倉的需求激增，惟本地凍倉設施及配套要求嚴格，市場上甚少放售或出租相關類型的凍倉盤源。有業主見凍倉工廈單位有價有市，趁勢放售及放租旗下葵德工業中心一籃子凍倉及加工廠，意向價共約1.63億元，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責租售安排。

中原(工商舖)工商部分區營業董事黎紹賢表示，項目位於葵涌葵德街15至33號葵德工業中心2樓A,D至J室，建築面積共約29,720方呎，現以約1.63億元放售，平均呎價約5,500元；同時以每月約90萬元招租。該凍倉備有加工廠，食物製造廠牌照齊全，另外亦有全新設備以及專業級別供電，為有意作凍倉用途的準買家或租戶節省相關開支。同時，葵德工業中心用戶以食品行業為主，具有協同效益。