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地產
2023-12-03 17:42:22

緹外招標發售4伙 首推頂層複式及相連大宅｜豪宅動態

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緹外招標發售4伙 首推頂層複式及相連大宅｜豪宅動態

「緹外」以招標形式發售4伙大宅，其中2伙為首度推出的頂層複式及相連大宅。

嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道3號現樓豪宅「緹外」上載全新銷售安排，以招標形式發售4伙大宅，其中2伙為首度推出的頂層複式及相連大宅。

今批招標單位為「緹外」第13A室及3B室分層大宅、第16樓及7B室頂層複式大宅，以及第27樓頂層相連大宅。第13A室實用面積4,315方呎，第13B室實用面積則為4,436方呎，兩伙均為四房四套房加雙工人房間隔。兩個單位均連兩個住宅停車位的認購權，每個住宅車位認購價為500萬元出售。

緹外招標發售4伙 首推頂層複式及相連大宅｜豪宅動態

「緹外」以招標形式發售4伙大宅，其中2伙為首度推出的頂層複式及相連大宅。

首次推售的頂層複式大宅為第16樓及7B室，實用面積為8,583方呎，附設2,777方呎的天台及423方呎的前庭，五房五套房加三間工人房；另一伙頂層相連大宅為第27樓，單位實用面積8,495方呎，附設5,633方呎的天台及1,168方呎的前庭，為五房五套房加四間工人房間隔。兩伙天台頂層特色大宅除附設偌大天台，另特設前庭，私人升降機大堂以及私人專屬升降機，盡展豪宅氣派。兩個單位均連兩個住宅停車位的認購權，每個住宅車位認購價為600萬元出售。

「緹外」由5座住宅大樓及3座矜罕院墅組成，僅提供61個分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積則介乎3,4668,583方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。3座矜罕院墅實用面積為11,38211,692方呎，每座均特設逾萬方呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。

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緹外招標發售4伙 首推頂層複式及相連大宅｜豪宅動態

「緹外」由5座住宅大樓及3座矜罕院墅組成，僅提供61個分層大宅及3座院墅。

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