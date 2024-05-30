羅守耀太太3500萬購中環地舖 平叫價近四成接貨 之前已買同街多個舖位｜名人投資

香港旅遊業逐步復甦，利好商舖買賣及租務表現，以核心消費區受惠最大，其中中環區頻錄多宗大額商舖租務成交，吸引投資者入市尋寶。中原(工商舖)寫字樓部最新促成一宗中環域多利皇后街14號地舖連閣樓買賣成交，涉資約3,500萬元，買家為悅興地產羅守耀太太鄧嘉玲。

成交價較叫價折讓近四成 中原(工商舖)寫字樓部高級區域營業董事蔡德寶表示，上述成交的地舖連閣樓舖位，涉及面積約1,200方呎，當中地舖約800方呎及閣樓約400方呎，目前租客為大眾財務，月租約10多萬元，以連租約形式交易，成交價約3,500萬元，折合平均呎價約29,167元。是次成交價較原叫價約5,800萬元，低約2,300萬元，折讓近四成，而物業原業主本身持貨多年，因近期有意套現換貨，加上新買家可以特短成交期交易，故業主願意調低叫價售出。

本已持有同街 5 至 8 號地舖 蔡德寶指，新買家悅興地產羅守耀及鄧嘉玲夫婦鍾情中區域多利皇后街一帶商舖，此地段鄰近蘭桂芳及蘇豪區，屬區內人流較旺的地段，二人本身已持有域多利皇后街5至8號地舖，對周遭一帶的消費人流及租金表現有所認知，加上看好本港經濟及旅遊業前景漸見復甦，因而以誠意打動業主，爭取極大的議價空間，成功吸納該舖位作長線投資用途。

過去 4 年積極入市 涉資約 20 億 據了解，羅氏夫婦於過去4年疫情期間積極入市，趁低吸納多個地產項目作長線投資，涉及金額約20億元，當中包括去年斥資約9億元購入山頂加列山道59號，其後再多番購入市區優質基座及舖位項目，包括銅鑼灣霎東街15號OLIV基座部分連地舖至3樓及大型戶外廣告位，成交價約3億元；還有中環域多利皇后街5至8號地下A、B1、B2及E號地舖，作價1.8億元；銅鑼灣禮頓道58至60號地舖，成交價約1.2億元；以及油麻地彌敦道526號寶翠大樓地下03A號舖連閣樓(與窩打老道交界)，作價約7,500萬元等。