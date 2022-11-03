美國加息｜中原按揭：港P上調壓力大 料按息將升至3厘水平

聯儲局主席鮑威爾於議息後表示，或會放緩加息速度。對此，王美鳳指，美國面對歷史性高通脹表明續以加息應對，但接連大手加息及市場憂慮美國面臨經濟衰退問題，年內餘下12月加息幅度料降至0.5厘，聯邦基金利率年底將達4.5厘(4.25%-4.5%區間)；雖然美國預期息率水平或高於預期，但相信明年美國加息步伐將會放緩及步入尾聲。

若港 P 加 0.25 厘 每 100 萬元按揭額增 134 元

以30年期計，若P加0.25厘，月供增加3.3%，即每100萬元按揭額增加134元；以平均按揭額約500萬元為例，以市場按息2.725%加至2.975%計，月供增加667元至21,013元(加幅3.3%)；累計年內兩度加P加幅達0.375厘，每100萬元按揭額、30年期計，每月供款增加約200元(加幅5%)，而平均按揭額500萬元為例，月供增加接近1,000元。

至於若港P加0.125厘，以30年期計，月供增加1.6%，每100萬按揭額則增加66元；以平均按揭額約500萬元為例，以市場按息2.725%加至2.975%計，月供增加332元至20,678元(加幅1.6%)；累計年內兩度加P加幅達0.25厘，每100萬元按揭額、30年期計，每月供款增加約133元 (加幅3.3%)，平均按揭額500萬元為例，月供增加約660元。