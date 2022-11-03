熱門搜尋:
C觀點 尼格 梨泰院人踩人 日本自由行 紅黃碼 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
地產
2022-11-03 11:19:35

美國加息｜中原按揭：港P上調壓力大 料按息將升至3厘水平

分享：
美國聯儲局凌晨宣布加息0.75厘，加幅符合巿場預期，中原按揭指本港銀行已有再加P壓力，料P加幅可達0.25%，屆時按息將升至3厘水平。(資料圖片)

美國聯儲局凌晨宣布加息0.75厘，加幅符合巿場預期，中原按揭指本港銀行已有再加P壓力，料P加幅可達0.25%，屆時按息將升至3厘水平。(資料圖片)

美國聯儲局凌晨宣布今年第7次議息結果，上調聯邦基金利率0.75厘至3.75%4%，符合巿場預期。中原按揭董事總經理王美鳳表示，美國年內累積加息幅度增至3.75厘，樓按相關的1個月港元拆息昨日(112)3.21%，貼近14年新高水平，已明顯高於市場按息介乎2.625%2.875%；目前H/P差距已收窄至約2厘，低於過往平均達3厘以上，銀行已有再加P壓力，料P加幅可達0.25%，屆時按息將升達3厘水平，介乎2.875%3.125%。巿場預期美國將會於12月再加息，而加幅或會收窄，相信港息年內將會維持在3厘附近水平。

預期明年美加息步伐放緩

聯儲局主席鮑威爾於議息後表示，或會放緩加息速度。對此，王美鳳指，美國面對歷史性高通脹表明續以加息應對，但接連大手加息及市場憂慮美國面臨經濟衰退問題，年內餘下12月加息幅度料降至0.5厘，聯邦基金利率年底將達4.5(4.25%-4.5%區間)；雖然美國預期息率水平或高於預期，但相信明年美國加息步伐將會放緩及步入尾聲。

中原按揭董事總經理王美鳳。

中原按揭董事總經理王美鳳。

若港P0.25 100萬元按揭額增134

30年期計，若P0.25厘，月供增加3.3%，即每100萬元按揭額增加134元；以平均按揭額約500萬元為例，以市場按息2.725%加至2.975%計，月供增加667元至21,013(加幅3.3%)；累計年內兩度加P加幅達0.375厘，每100萬元按揭額、30年期計，每月供款增加約200(加幅5%)，而平均按揭額500萬元為例，月供增加接近1,000元。

至於若港P0.125厘，以30年期計，月供增加1.6%，每100萬按揭額則增加66元；以平均按揭額約500萬元為例，以市場按息2.725%加至2.975%計，月供增加332元至20,678(加幅1.6%)；累計年內兩度加P加幅達0.25厘，每100萬元按揭額、30年期計，每月供款增加約133 (加幅3.3%)，平均按揭額500萬元為例，月供增加約660元。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受