美國減息｜中原陳永傑：明年政策前景不明朗 樓價短期未見上升動力

美國聯儲局宣布減息0.25厘，聯邦基金利率目標範圍降至4.25至4.5厘，今年累計減息1厘，明確顯示進入減息周期。中原地產亞太區副主席兼住宅部行政總裁陳永傑表示，美國今次減息幅度附合市場預期，香港金管局隨即下調基準利率至4.75厘，本港大型銀行亦跟隨，減息0.125厘，可見銀行亦積極配合政府救市政策，支援經濟及樓市。

陳永傑指，對上次的減息效應已過，特朗普明年一月正式上任，政策前景不明朗亦為市場帶來隱憂，加上受年尾因素影響，樓市短期未見上升動力。12月份的一手成交量暫錄4百多宗，表現強差人意。二手方面，最新一周(12月13日公布)中原城市領先指數CCL連跌2周，最新報137.59點，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.09%。