熱門搜尋:
美國減息 保暖 聖誕2024 新店關注組 機票優惠 DOUBLE COAST 網上熱話 啟德體育園 行山路線 二手樓 自助餐優惠 叱咤2024 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
地產
2024-12-19 14:50:49

美國減息｜中原陳永傑：明年政策前景不明朗 樓價短期未見上升動力

分享：
美國減息｜中原陳永傑：明年政策不明朗 樓價短期未見上升動力

陳永傑表示，美國今次減息幅度附合市場預期。

adblk5

美國聯儲局宣布減息0.25厘，聯邦基金利率目標範圍降至4.254.5厘，今年累計減息1厘，明確顯示進入減息周期。中原地產亞太區副主席兼住宅部行政總裁陳永傑表示，美國今次減息幅度附合市場預期，香港金管局隨即下調基準利率至4.75厘，本港大型銀行亦跟隨，減息0.125厘，可見銀行亦積極配合政府救市政策，支援經濟及樓市。

陳永傑指，對上次的減息效應已過，特朗普明年一月正式上任，政策前景不明朗亦為市場帶來隱憂，加上受年尾因素影響，樓市短期未見上升動力。12月份的一手成交量暫錄4百多宗，表現強差人意。二手方面，最新一周(1213日公布)中原城市領先指數CCL連跌2周，最新報137.59點，較20218191.34點歷史高位跌28.09%

adblk6

明年供平過租持續 屬入市好時機

陳永傑表示，雖然樓市交投放緩，但估計2025年「供平過租」現象不變，不失為入市好時機。以是次銀行減息0.125厘計，本年港元最優惠利率累減0.625厘，即降至3.5%，以市場平均按揭額約450萬元計，每月供款較減息前減少約1,600元，減幅約7.3%。陳預料，2025年樓價會尋底，而租金受惠於專才計劃將平穩向升，息口跌而租金升，形容現時為絕佳投資機會。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

amJetso 🎁送馬哥孛羅酒店賀年糕點 按此參加👉

amJetso 送馬哥孛羅酒店賀年糕點