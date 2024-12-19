美國減息｜中原陳永傑：明年政策前景不明朗 樓價短期未見上升動力

美國聯儲局宣布減息0.25厘，聯邦基金利率目標範圍降至4.25至4.5厘，今年累計減息1厘，明確顯示進入減息周期。中原地產亞太區副主席兼住宅部行政總裁陳永傑表示，美國今次減息幅度附合市場預期，香港金管局隨即下調基準利率至4.75厘，本港大型銀行亦跟隨，減息0.125厘，可見銀行亦積極配合政府救市政策，支援經濟及樓市。
陳永傑指，對上次的減息效應已過，特朗普明年一月正式上任，政策前景不明朗亦為市場帶來隱憂，加上受年尾因素影響，樓市短期未見上升動力。12月份的一手成交量暫錄4百多宗，表現強差人意。二手方面，最新一周(12月13日公布)中原城市領先指數CCL連跌2周，最新報137.59點，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.09%。
明年供平過租持續 屬入市好時機
陳永傑表示，雖然樓市交投放緩，但估計2025年「供平過租」現象不變，不失為入市好時機。以是次銀行減息0.125厘計，本年港元最優惠利率累減0.625厘，即降至3.5%，以市場平均按揭額約450萬元計，每月供款較減息前減少約1,600元，減幅約7.3%。陳預料，2025年樓價會尋底，而租金受惠於專才計劃將平穩向升，息口跌而租金升，形容現時為絕佳投資機會。