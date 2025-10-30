美國減息｜中原陳永傑：第四季港樓價量齊升 料二手成交量按季升40%

美國聯儲局昨公布減息0.25厘，並宣佈將從12月1日開始停止縮減目前規模6.6萬億美元的資產負債表。減息後，聯邦基金利率降至3.75厘至4厘之間。香港主要銀行亦宣佈按揭利率減0.125厘，最優惠利率下調至3.25厘，重返加息周期前水平。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中美元首見面，兩國關係有望進一步緩和，疊加減息利好因素，對本港經濟及樓市均帶來刺激，料第四季香港樓價及物業市場成交量，均可見穩定增長。

陳永傑指，減息及停止縮表，可解決銀根緊拙問題，對美國以致香港經濟復甦具幫助。而減息對一眾供樓人士幫助更是直接及即時，以500萬元物業，供款30年計算，再減息0.125厘後，每月供款較未減息前慳692元