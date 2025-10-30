美國減息｜中原陳永傑：第四季港樓價量齊升 料二手成交量按季升40%

美國聯儲局昨公布減息0.25厘，並宣佈將從12月1日開始停止縮減目前規模6.6萬億美元的資產負債表。減息後，聯邦基金利率降至3.75厘至4厘之間。香港主要銀行亦宣佈按揭利率減0.125厘，最優惠利率下調至3.25厘，重返加息周期前水平。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中美元首見面，兩國關係有望進一步緩和，疊加減息利好因素，對本港經濟及樓市均帶來刺激，料第四季香港樓價及物業市場成交量，均可見穩定增長。
陳永傑指，減息及停止縮表，可解決銀根緊拙問題，對美國以致香港經濟復甦具幫助。而減息對一眾供樓人士幫助更是直接及即時，以500萬元物業，供款30年計算，再減息0.125厘後，每月供款較未減息前慳692元
減息後供平過租屋苑佔78%
在息口回落及人才流入帶動下，租金持續上升，「供平過租」的屋苑數目明顯增加。若以最新按息3.25厘計算，中原地產統計顯示，143個租金指數成份屋苑中，有112個屋苑於8月份的租金回報率高於按息，即多達78%屋苑「供平過租」，較上月的103個增加約9%。當中回報率達4厘或以上的屋苑有34個，與7月持平，但較去年同期的18個大幅上升近九成。除了供平過租觸發租客轉租為買外，減息亦令定存吸引力大大降低，相信將吸引資金流入物業市場，買樓收租個案將增加。
第四季二手成交多40%
陳永傑指，差估署樓價指數連升四個月，樓價已確認尋底回升。自上月開始減息，成交量明顯受帶動，本月一手成交已逾1,600宗，連續9個月錄得過千宗一手成交，二手成交亦受帶動，以中原地產二手成交統計，二手成交量已較減息前的8月升20%。中美元首會面若取得突破性成果，疊加減息效應，陳永傑預料對本港經濟及樓市均可帶來明顯增長，物業市場於第四季可價量齊升，料二手成交量可較第三季升40%，全年樓價升幅有望達5%。