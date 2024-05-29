美國銀行中心海景中層戶放售 意向價近1.1億｜工商舖市況

是次放售單位位於金鐘夏慤道12號的美國銀行中心16樓13至18室，建築面積達約4,397方呎，以呎價約2.5萬元放售，涉資約1.099億元。

中原(工商舖)寫字樓部首席分區營業董事唐苑雯表示，是次放售單位位於金鐘夏慤道12號的美國銀行中心16樓13至18室，建築面積達約4,397方呎，以呎價約2.5萬元放售，涉資約1.099億元，物業坐擁維多利亞港醉人海景及遮打花園雅緻景色，室內亮麗開揚，大門正對升降機口，超闊門面，可提供優質工作環境。單位亦配備來去水位。物業將以現狀交吉形式出售，買家可預約參觀。

中環指標商廈相繼易手，當中皇后大道中九號高層全層新錄得買賣成交，成交呎價為港島區商廈帶來新指標，吸引投資者及用家紛紛在該區尋找投資機會，睇樓量更見上升。有業主趁勢委託中原(工商舖)作獨家代理，放售中環區知名甲級商廈美國銀行中心中層單位，意向價約1.099億元。

港島指標商廈近期連錄買賣

唐苑雯稱，近期多個港島區指標商廈錄得買賣成交，顯示市場活躍，投資氣氛濃厚，也反映商廈市場正開始走出疫後的低迷期。中環區最近錄得的3宗大額買賣成交，包括美國銀行中心23樓全層連3個車位，成交價約2.5億元，以及同廈30樓全層連4個車位，作價約2.6億元獲承接；而另一宗皇后大道中九號高層單位則為29樓全層，以約3.1億元易手，平均呎價約2.25萬元，創近13年新低。

唐苑雯認為，美國銀行中心為區內指標甲廈，樓高37層，地下至2樓為商舖，3樓及4樓為停車場，5樓以上為寫字樓，用戶包括集團總部、銀行、金融、醫生及會計等專業行業。由於該廈大部分單位屬分散業權，故買賣及租務交投在區內指標商廈表現中較為突出，因而成為市場焦點，而目前約4,000方呎的放售盤源在區內矜罕，可吸引有意擴展業務的企業及投資者注目。