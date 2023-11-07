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地產
2023-11-07 18:45:00

背靠飛鵝山 曉暉花園寧謐園景三房 附新淨靚裝｜有樓睇

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大廳不屬傳統方方正正格局，但亦實用及易擺位。

大廳不屬傳統方方正正格局，但亦實用及易擺位。

位處牛池灣半山的曉暉花園，前臨牛池灣公園，背靠飛鵝山，周邊綠化地多，向以居住環境清幽見稱。雖然屋苑交通不算十分方便，日常出入需要接駁小巴往返港鐵彩虹站，但車程只需數分鐘，加上屋苑發展商為新鴻基，物業質素具一定信心保證。由於屋苑依山而建，不少單位均擁有開揚景觀，現時一伙西南套三房戶放盤，可盡享幽靜公園全景，以及眺望九龍東一帶市景，加上內部裝修相當新淨雅緻，實用討好之餘更可慳裝修費。

客廳窗戶闊大，採光度極高。 單位以山景和園景為主，並遠望彩虹一帶市景。 廚房採開放式設計，令空間感大增，裝修亦雅緻。 單位睡房面積闊落實用，景觀望開揚山景和市景。 浴室光猛通爽，裝修亦企理。 單位平面圖。 曉暉花園位於牛池灣半山，背靠飛鵝山，全苑共有4座物業，提供1,034伙單位。

逾七成半實用率 間隔見使

上述放盤單位為曉暉花園5座中層A室，實用面積676方呎，間隔採三房連套房設計，叫價990萬元，平均實用呎價14,644元。單位座向西南，大廳和3間睡房均享有開揚園景、山景及市景，視野闊落開揚。雖然單位大廳不是方方正正設計，略呈鑽石型，惟間隔闊落，擁有76%高實用率，加上廚房採開放式設計，提升了大廳的空間感，完全沒有難擺放傢俬的問題。至於裝修，大廳以白色為主調，保養得宜，設計亦清新簡約，只需簡單翻新便可入住。

放盤單位資料

物業名稱：曉暉花園
地址：牛池灣豐盛街63
發展商：新鴻基
樓齡：24
放盤單位：5座中層A (物業編號：SRX808)
叫價：990萬元 (參考市值租金約22,000)
實用面積：676方呎 / @14,644
建築面積：895方呎 / @11,061
間隔：三房 (1套房)
單位相關資料：https://bit.ly/3tYZqKC
查詢電話：9753 9357 (中原地產 賴先生)

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