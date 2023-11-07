背靠飛鵝山 曉暉花園寧謐園景三房 附新淨靚裝｜有樓睇

位處牛池灣半山的曉暉花園，前臨牛池灣公園，背靠飛鵝山，周邊綠化地多，向以居住環境清幽見稱。雖然屋苑交通不算十分方便，日常出入需要接駁小巴往返港鐵彩虹站，但車程只需數分鐘，加上屋苑發展商為新鴻基，物業質素具一定信心保證。由於屋苑依山而建，不少單位均擁有開揚景觀，現時一伙西南套三房戶放盤，可盡享幽靜公園全景，以及眺望九龍東一帶市景，加上內部裝修相當新淨雅緻，實用討好之餘更可慳裝修費。

逾七成半實用率 間隔見使 上述放盤單位為曉暉花園5座中層A室，實用面積676方呎，間隔採三房連套房設計，叫價990萬元，平均實用呎價14,644元。單位座向西南，大廳和3間睡房均享有開揚園景、山景及市景，視野闊落開揚。雖然單位大廳不是方方正正設計，略呈鑽石型，惟間隔闊落，擁有76%高實用率，加上廚房採開放式設計，提升了大廳的空間感，完全沒有難擺放傢俬的問題。至於裝修，大廳以白色為主調，保養得宜，設計亦清新簡約，只需簡單翻新便可入住。