舊樓強拍｜樂風底價1.57億投得鴨脷洲平瀾街項目 擬建約70伙 總投資8億

樂風集團夥拍新加坡房地產私募基金SC Capital Partners合作併購的鴨脷洲好景街及平瀾街舊樓項目，今日(29日)進行強拍，在無競爭對手下，樂風以底價1.57億元投得項目，成功統一業權。

主打一及兩房戶 預計 3 年內落成 上述項目位於鴨脷洲好景街26至28號及平瀾街2號，地盤面積約2,400方呎，現為兩幢5層高舊樓，地下為商舖，兩幢物業同樣落成於1965年，樓齡約58年。樂風集團投資管理總監梁鎮峰表示，項目將連同毗鄰地盤合併發展重建，合併後地盤面積約4,000方呎，將以地積比率約9倍重建，及將興建一幢約20多層高住宅，提供約70伙單位，主打一及兩房。由於項目前臨海濱長廊，重建後部分單位可享有海景，將擬興建連平台、天台、連空中花園的特色戶，而整個項目總投資額約涉8億元，預計於3年內落成。