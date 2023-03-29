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地產
2023-03-29 15:10:56

舊樓強拍｜樂風底價1.57億投得鴨脷洲平瀾街項目 擬建約70伙 總投資8億

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樂風集團夥新加坡房地產基金一同合作併購的鴨脷洲好景街及平瀾街舊樓項目，今日在無競爭對手下，以底價1.57億元成功統一業權。(仲量聯行提供)

樂風集團夥新加坡房地產基金一同合作併購的鴨脷洲好景街及平瀾街舊樓項目，今日在無競爭對手下，以底價1.57億元成功統一業權。(仲量聯行提供)

樂風集團夥拍新加坡房地產私募基金SC Capital Partners合作併購的鴨脷洲好景街及平瀾街舊樓項目，今日(29)進行強拍，在無競爭對手下，樂風以底價1.57億元投得項目，成功統一業權。

主打一及兩房戶 預計3年內落成

上述項目位於鴨脷洲好景街2628號及平瀾街2號，地盤面積約2,400方呎，現為兩幢5層高舊樓，地下為商舖，兩幢物業同樣落成於1965年，樓齡約58年。樂風集團投資管理總監梁鎮峰表示，項目將連同毗鄰地盤合併發展重建，合併後地盤面積約4,000方呎，將以地積比率約9倍重建，及將興建一幢約20多層高住宅，提供約70伙單位，主打一及兩房。由於項目前臨海濱長廊，重建後部分單位可享有海景，將擬興建連平台、天台、連空中花園的特色戶，而整個項目總投資額約涉8億元，預計於3年內落成。

鴨脷洲好景街及平瀾街舊樓項目，今日在無競爭對手下，由樂風集團以底價1.57億元投得，成功統一業權。(資料圖片)

鴨脷洲好景街及平瀾街舊樓項目，今日在無競爭對手下，由樂風集團以底價1.57億元投得，成功統一業權。(資料圖片)

負責是次公開拍賣的仲量聯行，該行項目策略及顧問部資深董事李佩儀表示，港島南受惠近年大型交通基建投入服務，區內更多甲級寫字樓及私人屋苑將相繼落成，而好景街及平瀾街坐落鴨脷洲海濱公園旁，距離利東港鐵站僅數分鐘路程，又因區內土地向來稀缺，市場對該區住宅用地的需求持續上升，該行相信位於南區、尤其是鴨脷洲的物業，將持續具有投資價值。

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