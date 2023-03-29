舊樓強拍｜樂風底價1.57億投得鴨脷洲平瀾街項目 擬建約70伙 總投資8億

樂風集團夥拍新加坡房地產私募基金SC Capital Partners合作併購的鴨脷洲好景街及平瀾街舊樓項目，今日(29日)進行強拍，在無競爭對手下，樂風以底價1.57億元投得項目，成功統一業權。
主打一及兩房戶 預計3年內落成
上述項目位於鴨脷洲好景街26至28號及平瀾街2號，地盤面積約2,400方呎，現為兩幢5層高舊樓，地下為商舖，兩幢物業同樣落成於1965年，樓齡約58年。樂風集團投資管理總監梁鎮峰表示，項目將連同毗鄰地盤合併發展重建，合併後地盤面積約4,000方呎，將以地積比率約9倍重建，及將興建一幢約20多層高住宅，提供約70伙單位，主打一及兩房。由於項目前臨海濱長廊，重建後部分單位可享有海景，將擬興建連平台、天台、連空中花園的特色戶，而整個項目總投資額約涉8億元，預計於3年內落成。
負責是次公開拍賣的仲量聯行，該行項目策略及顧問部資深董事李佩儀表示，港島南受惠近年大型交通基建投入服務，區內更多甲級寫字樓及私人屋苑將相繼落成，而好景街及平瀾街坐落鴨脷洲海濱公園旁，距離利東港鐵站僅數分鐘路程，又因區內土地向來稀缺，市場對該區住宅用地的需求持續上升，該行相信位於南區、尤其是鴨脷洲的物業，將持續具有投資價值。