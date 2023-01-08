舖位市況｜中原：通關+農曆年 料1月整體商舖空置錄改善

12月份五大核心區商舖空置率走勢各異，當中以灣仔區表現較好，月內空置率錄得約12.87%，較11月份減少0.45個百分點。

據中原(工商舖)統計，12月份五大核心區商舖空置率走勢各異，當中以灣仔區表現較好，該區12月份空置率錄得約12.87%，比11月份減低0.45個百分點。該行認為，香港放寬多項防疫限制，中港終於通關，預料內地旅客訪港會刺激香港零售及餐飲市道，增加租戶開舖信心。同時，今年農曆新年為1月22日，租客勢必預早部署，預測應節行業會加緊租舖步伐，預料1月份商舖空置率會見改善。

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，12月份五大核心消費區商舖中(見附表)，灣仔區空置情況改善，由11月份約13.32%，減低至最新約12.87%，回落0.45個百分點；對比2021年同期更減少1.30個百分點。雖然按月及按年數字減低，但整體而言，灣仔仍為五大核心區中舖位空置率最高的區域。另外，有兩個港島核心區錄得按月輕微升幅，中環區12月份商舖空置率為12.90%，比11月份多出0.03個百分點，按年則回落1.36個百分點；銅鑼灣最新舖位空置率錄得約5.77%，按月遞增0.06個百分點，對比去年同期亦多出0.82個百分點。雖然數字上升，但銅鑼灣繼續為五區中空置情況較好的一區。

黃偉基指出，餐飲行業為舖位租務市場主力，新近於灣仔道有一地舖丟空超過半年，終獲租客進駐，該舖為灣仔道177至179號地下7-11 Unit H號舖，面積約411方呎，獲餐飲租客以每月約4.08萬元租用。翻查資料，舖位前租客為麵店，舊租每月約3.2萬元，原本租期至2023年中，惟於去年中提早遷出，今次新租租金比舊租金增加約27%。

港島租金回落吸客 尖沙咀、旺角空置率升

九龍區方面，兩大九龍核心區表現平平，黃偉基指尖沙咀區12月份商舖空置率為10.76%，比上月略微減低0.01個百分點；旺角區則見急升，由11月份約8.67%增加0.24個百分點，至最新約8.91%，相信是因港島區如銅鑼灣及中環有不少舖位租金回落至優惠水平，吸引部分租戶趁機進駐港島區，加上個別九龍核心區優質商舖叫價較為強硬，減價幅度有限，吸引力降低而影響空置率表現。

黃偉基分析，取消多項防疫限制及中港通關，將有助加強人流來往，推動本港零售及餐飲市道，有利商舖市場前景；加上新年檔期向來是傳統消費旺季，趕及在農曆新年前與內地通關，無疑進一步刺激人流及經濟活動，預料應節行業如利是封、年花等商戶，會加緊物色心儀舖位開業，預測1月份商舖空置情況有望轉勢。