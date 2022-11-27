舖位市況｜利嘉閣：店舖買賣登記量反覆 10月份金額成今年第三低

綜合土地註冊處資料顯示，2022年10月份全港共錄93宗店舖買賣登記(數字主要反映2至4星期前的實際市況)，較9月份的79宗回升18%，持續呈現近月反覆上落的格局；期內店舖買賣登記金額相應上升31%，錄得15.51億元，惟仍屬今年第3低水平。
利嘉閣(工商舖)地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，店舖市道表現反覆，但相信踏入年底消費旺季及處所營業限制續有寬鬆，店舖登記量值在12月可望有較好表現。若以地區劃分，該行觀察的13個分區當中，共有8個地區的登記量按月上升，當中以紅磡/土瓜灣區的4.5倍升幅最凌厲，由9月的2宗增至10月的11宗；元朗區及大埔區也分別樣錄得2倍及1倍的升幅，各自增至6宗及4宗買賣登記。另外，長沙灣/深水埗區則按月增42%，錄得17宗登記，成為買賣最活躍的觀察區，反映民生消費區的店舖買賣仍較熱鬧。不過，荃灣區則逆市大跌，月內未有錄得任何登記，較9月的8宗明顯遜色；而尖沙咀/佐敦區亦急跌六成至只有2宗買賣登記。另外，10月份最矚目的大額登記為土瓜灣馬頭圍道209號海悅廣場連停車場，涉及登記金額4.25億元；其次為銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心19樓，涉資1.1億元。
市場利淡因素多 料11月按月跌25%
鄭得明指出，近月市場利好利淡消息不斷爭持，並偏重利淡因素較多，包括息口仍然趨升，以及經濟表現存在隱憂，故店舖買賣登記亦忽上忽落。綜觀11月截至24日為止，店舖買賣登記暫只有57宗，表現仍然緩慢，料全月只有約70宗左右，按月有機會下跌25%。他補充，早前當局持續放寬食肆及其他部分處所的人數及營業限制，加上即將踏入年底消費旺季，相信12月份店舖買賣登記可再展升勢。