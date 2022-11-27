舖位市況｜利嘉閣：店舖買賣登記量反覆 10月份金額成今年第三低

利嘉閣(工商舖)地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，店舖市道表現反覆，但相信踏入年底消費旺季及處所營業限制續有寬鬆，店舖登記量值在12月可望有較好表現。若以地區劃分，該行觀察的13個分區當中，共有8個地區的登記量按月上升，當中以紅磡/土瓜灣區的4.5倍升幅最凌厲，由9月的2宗增至10月的11宗；元朗區及大埔區也分別樣錄得2倍及1倍的升幅，各自增至6宗及4宗買賣登記。另外，長沙灣/深水埗區則按月增42%，錄得17宗登記，成為買賣最活躍的觀察區，反映民生消費區的店舖買賣仍較熱鬧。不過，荃灣區則逆市大跌，月內未有錄得任何登記，較9月的8宗明顯遜色；而尖沙咀/佐敦區亦急跌六成至只有2宗買賣登記。另外，10月份最矚目的大額登記為土瓜灣馬頭圍道209號海悅廣場連停車場，涉及登記金額4.25億元；其次為銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心19樓，涉資1.1億元。